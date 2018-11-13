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Otobüste hemşireye saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun cezası indirildi
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Otobüste hemşireye saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun cezası indirildi

Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi isimli kadına saldırı ve hakarette bulunan zanlı Abdullah Çakıroğlu'nun 3 yıl 10 ay olan hapis cezası 2 yıla indirildi.

Türkiye'nin günlerde konuşulduğu 'belediye otobüsünde hemşireye tekme' davasında sanık olarak yargılanan saldırgan Abdullah Çakıroğlu'na Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve “yaralama” ve “hakaret” suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay hapis yatmasına hükmedilen Abdullah Çakıroğlu'nun cezası 2 yıla indirildi.

Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı davası İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davayı değerlendiren mahkeme, Çakıroğlu'nun Ayşegül Terzi için kullandığı "Bunların kafasını koparmak lazım, ezmek lazım, bunlar otobüsü cünüp ettiler." ifadelerini 'onur ve saygınlığı rencide etmeye yönelik hareket' olarak değerlendirmedi.

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HAKARETTEN BERAAT ETTİ, BASİT YARALAMADAN SUÇLU BULUNDU

Sözlerin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçunun unsuru niteliğinde olduğu, kişilerin şeref, onur ve saygınlığını rencide etmeye yönelik hakaret kastıyla söylenen sözler olmadığı belirtilerek,hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi. Daire, sanık hakkında 'hakaret' suçundan verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası kararının 'beraatine' şeklinde düzeltilmesine hükmetti.

‘YARALAMA' SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASINA YER YOK

Kararda, sanık Abdullah Çakıroğlu'nun yaralama eyleminin ise 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçunun cebir unsuru kapsamında kaldığı vurgulandı. Sanık hakkında 'yaralama' suçundan verilen 8 ay hapis cezasına ilişkin kararın ‘hüküm kurulmasına yer olmadığına' şeklinde düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Dairenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında sanık Abdullah Çakıroğlu'nun aldığı 2 yıl hapis cezası kesinleşti.


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