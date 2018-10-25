Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Otobüs firmalarından bilet fiyatlarında indirim kararı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Otobüs firmalarından bilet fiyatlarında indirim kararı

Şehirler arası otobüs yolculuklarında yiyecek-içecek ikramlarının kaldırıldığı iddialarının ardından açıklamada bulunan TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, enflasyonla mücadele adına bilet fiyatlarında yüzde 10 indirim kararı aldıklarını duyurdu.

Ekonomik krizle mücadele eden otobüs firmalarının şehirler arası yolculukla yiyecek ve içecek ikramlarını kaldırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, yiyecek-içecek ikramlarının sürdüğünü belirtirken bilet fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını söyledi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, yiyecek-içecek ikramı ve şehir içi servisleriyle ilgili açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde şehirler arası otobüslerde yiyecek ve içecek ikramlarının yapılmadığı ve şehir içi servislerin kaldırıldığı bazı medya organlarında yer almıştı. Konuyla ilgili açıklamada  bulunan Özcan, "Şehirler arası otobüs yolcularına sunduğumuz yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmeti sürüyor. Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz." dedi.

ŞEHİR İÇİ ÜCRETSİZ SERVİSTE DÜZENLEME

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüs firmalarının yiyecek-içecek ikramını kaldırdığına yönelik haber ve yorumların yer aldığını hatırlattı.

Kendilerinin bu şekilde bir beyanatı bulunmadığını, bu tür bir uygulamayı belki birkaç firmanın yapmış olabileceğini ancak bu yönde alınan bir karar olmadığını vurgulayan Özcan, şehir içi ücretsiz servis hizmetine dair bazı düzenlemeler yapmayı düşündüklerini ancak bu düzenlemenin servisleri kaldırmak şeklinde olmayacağını kaydetti.

Özcan, basında yer alan haberlerin TOFED ile ilgisi bulunmadığını söyledi. 

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Birol Özcan, federasyonun, ülke genelinde dernek olarak 100'e yakın üyesi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süredir basına verilen demeçler ve yayımlanan haberler neticesinde, kara yolu yolcu taşımacılığı yapan firmaların, İstanbul'da yiyecek-içecek ikramı ve ücretsiz şehir içi servislerini kaldırdığı algısı oluşturulmuştur. Şehirler arası otobüs yolcularına sunduğumuz yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmeti sürüyor. Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz. Bu kapsamda hükümetimizin açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na tam destek verdiğimizi göstermek istiyoruz." 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otobüs firmalarından bilet fiyatlarında indirim kararı
Avrupa Parlamentosu Kaşıkçı olayıyla ilgili harekete geçti
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir? Kaçış Sendromu nasıl bir hastalık?
Kaşıkçı olayıyla ilgili delil arayan Türk polisine Suudi engeli
Galatasaray'ın eski yıldızı Real'e gidiyor
Fatih Terim Schalke maçı öncesi sakat oyuncuları açıkladı
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu cesaretsiz
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt
Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt
İşte Arda Turan-Berkay kavgasına ait polis raporu
İşte Arda Turan-Berkay kavgasına ait polis raporu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Otobüs firmalarından bilet fiyatlarında indirim kararı
Otobüs firmalarından bilet fiyatlarında indirim kararı
Avrupa Parlamentosu Kaşıkçı olayıyla ilgili harekete geçti
Avrupa Parlamentosu Kaşıkçı olayıyla ilgili harekete geçti
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir? Kaçış Sendromu nasıl bir hastalık?
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir? Kaçış Sendromu nasıl bir hastalık?
Kaşıkçı olayıyla ilgili delil arayan Türk polisine Suudi engeli
Kaşıkçı olayıyla ilgili delil arayan Türk polisine Suudi engeli
Galatasaray'ın eski yıldızı Real'e gidiyor
Galatasaray'ın eski yıldızı Real'e gidiyor
Fatih Terim Schalke maçı öncesi sakat oyuncuları açıkladı
Fatih Terim Schalke maçı öncesi sakat oyuncuları açıkladı
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu cesaretsiz
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu cesaretsiz
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Ali Koç, Cocu'ya kapıyı gösterdi: Gidersen kal demem
Ali Koç, Cocu'ya kapıyı gösterdi: Gidersen kal demem
Beşiktaş'ta dikiş tutturamayan Love ülkesine dönüyor
Beşiktaş'ta dikiş tutturamayan Love ülkesine dönüyor
3. Havalimanı'nda maaş krizi işçiler iş bıraktı
3. Havalimanı'nda maaş krizi işçiler iş bıraktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık