Otobüs firmalarından bilet fiyatlarında indirim kararı

Ekonomik krizle mücadele eden otobüs firmalarının şehirler arası yolculukla yiyecek ve içecek ikramlarını kaldırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, yiyecek-içecek ikramlarının sürdüğünü belirtirken bilet fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını söyledi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, yiyecek-içecek ikramı ve şehir içi servisleriyle ilgili açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde şehirler arası otobüslerde yiyecek ve içecek ikramlarının yapılmadığı ve şehir içi servislerin kaldırıldığı bazı medya organlarında yer almıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Özcan, "Şehirler arası otobüs yolcularına sunduğumuz yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmeti sürüyor. Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz." dedi.

ŞEHİR İÇİ ÜCRETSİZ SERVİSTE DÜZENLEME

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüs firmalarının yiyecek-içecek ikramını kaldırdığına yönelik haber ve yorumların yer aldığını hatırlattı.

Kendilerinin bu şekilde bir beyanatı bulunmadığını, bu tür bir uygulamayı belki birkaç firmanın yapmış olabileceğini ancak bu yönde alınan bir karar olmadığını vurgulayan Özcan, şehir içi ücretsiz servis hizmetine dair bazı düzenlemeler yapmayı düşündüklerini ancak bu düzenlemenin servisleri kaldırmak şeklinde olmayacağını kaydetti.

Özcan, basında yer alan haberlerin TOFED ile ilgisi bulunmadığını söyledi.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Birol Özcan, federasyonun, ülke genelinde dernek olarak 100'e yakın üyesi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süredir basına verilen demeçler ve yayımlanan haberler neticesinde, kara yolu yolcu taşımacılığı yapan firmaların, İstanbul'da yiyecek-içecek ikramı ve ücretsiz şehir içi servislerini kaldırdığı algısı oluşturulmuştur. Şehirler arası otobüs yolcularına sunduğumuz yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmeti sürüyor. Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz. Bu kapsamda hükümetimizin açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na tam destek verdiğimizi göstermek istiyoruz."