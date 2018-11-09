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Otobanlar dar geldi; Dubai polisi uçan motosiklete binecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Otobanlar dar geldi; Dubai polisi uçan motosiklete binecek

Drone teknolojilerindeki gelişmeler, motorsiklet ve drone'ları aynı makinede birleştirdi ve sonuç olarak uçan motosikletler üretildi. Dubai polis teşkılatı 2020 yılından itibaren uçan motosikletlerle görev yapmaya hazırlanıyor

Drone teknolojilerindeki gelişmeler, motorsiklet ve drone'ları aynı makinede birleştirdi ve sonuç olarak uçan motorsikletler üretildi. Dubai polis teşkılatı 2020 yılından itibaren uçan motorsikletlerle görev yapmaya hazırlanıyor.

UÇAN MOTOSİKLET SİPARİŞLERİ VERİLDİ

Dubai polisi, uçan motosikletli birim için şimdiden siparişleri verdi. Uçan motosikletler 20120 yılında hizmete geçecek. Kalifornia merkezli Hoversurf firması tarafından üretilen Hoverbike'ların '( uçan motosiklet) seri üretime geçmesi sonrasında oluşturacağı uçan motosikletli bölüm için pilot eğitimleri başladı.

DUBAİLİ PİLOT POLİSLER EĞİTİMDE

Kameraya alınan eğitim görüntülerinde, motosiklet kaskı giymiş olan bir polis memuru uçuş dersi kapsamında bir futbol sahasından kalkış yaparak başarılı bir uçuş yaptı.

150 BİN DOLARA SATILIYOR

Üretici firma tarafından 150 bin dolar satış fiyatı konulan uçan motosiklet 5 metre yükseklikten saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Toplam ağırlığı 115 kg. olan motosikletlerden 40 tane sipariş veren Dubai Polisinden sonra, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetininde sipariş vermek için sıraya girdiği açıklandı.

 


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