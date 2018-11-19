Otobana giren köpek yavrusu trafiği birbirine kattı

ABD'nin Arizona eyaletinde bir köpek yuvasından kaçarak otobana girdi. Onlarca aracın süratle seyir ettiği otoban trafiğinde ne yapacağını şaşıran sevimli köpek yavrusu, kendi hayatını ve direksiyon başındaki sürücüleri riske attı. Yapılan ihbar üzerine otobana gelen polis ekipleri köpeği yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Araçlarından inmek zorunda kalan polis ekipleri zorlu kovalamacanın ardından köpeği yakalayarak sahibine teslim ederken, trafikleri sürücüler köpeği ezmemek için yoğun gayret gösterdi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Yavru köpeğin kurtalılma anları yerel bir televizyonun kameralarına yansıdı. Bir ara otomobilin altında kalan köpek, son bir manevrayla ezilmekten kurtulurken ABD'li sunucu haberi anlattığı sırada heyecanını gizleyemedi.