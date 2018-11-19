Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Otobana giren köpek yavrusu trafiği birbirine kattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Otobana giren köpek yavrusu trafiği birbirine kattı

ABD'nin Arizona eyaletinde yuvasından kaçarak otobana giren köpek yavrusu trafiği birbirine katarken, sürücülerin yavru köpek için gösterdiği hassasiyet alkış aldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir köpek yuvasından kaçarak otobana girdi. Onlarca aracın süratle seyir ettiği otoban trafiğinde ne yapacağını şaşıran sevimli köpek yavrusu, kendi hayatını ve direksiyon başındaki sürücüleri riske attı. Yapılan ihbar üzerine otobana gelen polis ekipleri köpeği yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Araçlarından inmek zorunda kalan polis ekipleri zorlu kovalamacanın ardından köpeği yakalayarak sahibine teslim ederken, trafikleri sürücüler köpeği ezmemek için yoğun gayret gösterdi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Yavru köpeğin kurtalılma anları yerel bir televizyonun kameralarına yansıdı. Bir ara otomobilin altında kalan köpek, son bir manevrayla ezilmekten kurtulurken ABD'li sunucu haberi anlattığı sırada heyecanını gizleyemedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otobana giren köpek yavrusu trafiği birbirine kattı
A Milli Takım Ukrayna maçı için Antalya'ya geldi
Çinliler uzaya yapay güneş gönderecek
İtalyanlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor
Yüz yıllık kilise restore edilemeyince kaderine terk edildi
TÜYAP Kitap Fuarı'nı yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti
Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında pazarlık başladı
Beşiktaş yönetimi Galatasaray iddiaları üzerine harekete geçti
Göçmen dalgası ABD sınırına ulaştı
-
Çok Okunanlar
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Otobana giren köpek yavrusu trafiği birbirine kattı
Otobana giren köpek yavrusu trafiği birbirine kattı
A Milli Takım Ukrayna maçı için Antalya'ya geldi
A Milli Takım Ukrayna maçı için Antalya'ya geldi
Çinliler uzaya yapay güneş gönderecek
Çinliler uzaya yapay güneş gönderecek
İtalyanlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor
İtalyanlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor
Yüz yıllık kilise restore edilemeyince kaderine terk edildi
Yüz yıllık kilise restore edilemeyince kaderine terk edildi
TÜYAP Kitap Fuarı'nı yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti
TÜYAP Kitap Fuarı'nı yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti
Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında pazarlık başladı
Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında pazarlık başladı
Beşiktaş yönetimi Galatasaray iddiaları üzerine harekete geçti
Beşiktaş yönetimi Galatasaray iddiaları üzerine harekete geçti
Göçmen dalgası ABD sınırına ulaştı
Göçmen dalgası ABD sınırına ulaştı
Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı
Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı
Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
Erdoğan ve Putin dev proje için bir araya geliyor
Erdoğan ve Putin dev proje için bir araya geliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji