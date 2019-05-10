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Osman Çakmak,''Hedef 2022 Dünya Kupası ''
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Spor - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

Osman Çakmak,''Hedef 2022 Dünya Kupası ''

Dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, engellerle dolu başarı hikayesini anlatarak,''Hayallerinizden asla vazgeçmeyin''dedi.Çakmak ayrıca gayelerinin 2022 Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle Bursa'daki özel bir eğitim kurumunun davetlisi olarak öğrencilerle bir araya gelen Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, konuşmasında Tokat'ta başlayıp İstanbul'da devam eden hayat hikayesinden bahsetti.Zeytinburnuspor formasıyla profesyonelliğe ilk adımını attığını söyleyen Çakmak,Şırnak'ta görev esnasında mayına basması sonucu sol ayağını kaybetti.Bu olaydan sonra hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Çakmak, ilk zamanlar umutsuzluğa kapıldığını,ancak kendisi gibi gazi arkadaşlarının desteğiyle yeniden yaşama bağlandığını söyledi.Çakmak,''Hayatınızda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz ancak hayallerinizden kesinlikle ödün vermeyin.Çok isterseniz gerçekten her şeyi gerçekleştirebilirsiniz.Benim en büyük hayalim Milli takımda forma giymekti.Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum''diye ifade etti.

HEDEF 2022 DÜNYA KUPASI 

Ampute Futbol Milli Takımı ile başarıdan başarıya koşan Osman Çakmak,şu an tek amaçlarının 2022'de organize edilecek Dünya Kupası'nı ülkemize kazandırmak olduğunu söyledi.Söyleyişinin ardından toplumda herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Osman Çakmak, engellilere karşı bakış açımızı değiştirerek,onlara destek vermememiz gerektiğini dile getirdi.Öğrencilerin sorularını tüm samimiyetiyle cevaplayan Osman Çakmak, söyleyişisiyle büyük beğeni topladı.


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