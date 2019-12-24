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Orman yangınlarını PKK üstlendi
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Orman yangınlarını PKK üstlendi

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de onlarca ayrı noktada başlayan ve 2 gündür bir çok bölgede devam eden orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de onlarca ayrı noktada başlayan ve 2 gündür bir çok bölgede devam eden orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi.

Terör örgütü PKK, Türk silahlı Kuvvetleri tarafından aldığı son darbelerden sonra yapacak bir şeyi kalmayınca ormanları ateşe vermeye başladı. Trabzon'da başlayan ve Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'e yayılan onlarca noktada çıkan ve 6 evin hasar gördüğü orman yangınlarını PKK üstlendi.

Terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarında yer alan habere göre Trabzon'da 22 ayrı noktada ormanlık alanı PKK'lı teröristler ateşe verdiği ortaya çıktı. Kendilerine "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" diyen PKK'lı grup Trabzon'un bütün ilçelerinde eylem gerçekleştirdik açıklaması yaptı. Türkiye'ye karşı alçak ifadeler kullanılan açıklamada çok sayıda evin tahrip edildiği belirtildi.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının ardından, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.


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