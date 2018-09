Orman Bakanı'ndan şarbon açıklaması: 3500 hayvan aşılacak

Ankara'nın ardından İstanbul'da da şarbon virüsü izine rastlandı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran vatandaşlarda yapılan inceleme neticesinde şarbon virüsüne rastlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Bakanı Bekir Pekdemir ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3500 hayvanın aşılanacağını belirtti.

İstanbul Silivri'deki kurban pazarından hayvan satın alan bazı vatandaşlar tükettikleri etten etkilendi. Yedikleri etin renk değiştirmesi üzerine hastanelere başvuran 22 vatandaş, Bakırköy Sadi Konuk ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre başvuru yapan 22 kişiden 14'ü taburcu edilirken, 4 kişi tedavi altına alındı.

İŞLETME KARANTİNA ALTINA ALINDI

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Pakdemirli, “22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında. Bu vatandaşların tedavileri sürüyor. Hayvanın alındığı işletme karantinaya alındı.

İşletmenin 10 kilometre etrafında bulunan 3500 hayvan aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz. Şarbon vakaları zaman zaman görülüyor. 2018'de 5 ülkede bu vaka görüldü, görülmeye de devam edecek. Şu an için her şey yolunda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yiyebilirler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılan başvurular sonucunda kurbanın alındığı eski Çanta Köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina alında alındı. Yaklaşık 10 kilometreyi kaplayan alanda bulunan 3 bin 500 hayvanın bugün aşılanacak.

Çanta Köyü Sancaktepe Mahallesi'nde yapılan anonsta şarbon hastalığı nedeniyle besicilerin hayvanlarını dışarıya bırakmamaları istendi.

Jandarma ekipleri kurbanın alındığı bir çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor.

“HAYATİ RİSK OLUŞTURMAZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin, “Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü, hayati risk oluşturmayan, tedavi edilebilir bir hastalıktır” bilgisini paylaştı.