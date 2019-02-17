Orhan Gencebay domuz gribine yakalandı

Türk müziğinin ünlü seslerinden Orhan Gencebay'ın domuz gribine yakalandığı belirtildi. H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribine yakalanan Gencebay'ın geçen hafta hastanede tedavi gördüğü belirlendi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, hayat arkadaşının H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribine yakalandığını resmen açıkladı. Gencebay'ın İnfluenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu domuz gribine yakalandığı açıklayan Sevim Emre, geçen hafta hastanede yatarak tedavi olduğunu belirtti.

Taburcu Oldu

Orhan Gencebay hastane çıkışı yaptığı açıklamasında, "Bizler hastalanırız da ama çok şükür önemli bir şeyimiz yok. Bunu da atlattık. Asıl sevenlerimin sağlığı çok önemli. Rabbim sizleri korusun." dedi.