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Orhan Ak istifa etti
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Orhan Ak istifa etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak görevinden istifa etti.

Beşiktaş yeni sezon öncesinde Şenol Güneş'in yerine Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaşmıştı.

Siyah beyazlı kulübün eski yöneticisi Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orhan Ak aradı, 'Üçüncü ve son kez istifa ediyorum' dedi. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti. Siyah-beyazlı kulübün de istifasını kabul ettiği Orhan Ak, yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

"Bugün itibariyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndeki görevimden istifa ediyorum. Geldiğimiz ilk günden beri kader birlikteliği yaptığım hocam Sayın Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş Futbol Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda çalışarak kulübümüzü şampiyonluğa ulaştırmayı hedefledik.

Bu süreçte malum olduğu üzere sosyal medyada bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim. Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için bir kaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, -üzerimdeki büyük hatırına istinaden- kulübümüzdeki görevime devam ettim. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması üzerine özür açıklamasında da bulundum.

"Şu bilinmelidir ki ben bulunduğum yere hiç bir zaman bir yük olmak istemem. Ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutkum olan futbolda amacım görevimi en doğru biçimde yerine getirmek. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım" sözlerini kullandı.

"Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman 'her şeyde bir hayır vardır' felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Yaşanan bu süreçte sokakta, tribünde, dışarıda bana destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş Futbol Kulübü'nde çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağımı tüm samimiyetimle söyleyebilirim. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda başta kulübümüze olmak üzere, Başkanımız Sayın Fikret Orman'a, hocamız Abdullah Avcı ve ekibine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı taraftarlar ise hem adı FETÖ ile anılan hem de Başakşehir'de görev alırken Emre Belözoğlu ile feribotta Beşiktaşlı taraftarlarla kavga eden Orhan Ak'a tepki gösteriyordu.

 


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