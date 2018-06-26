Organize İşler 2 çekimleri başladı

İlk filmin üzerinden 13 yıl geçtikten sonra gelen olan Organize İşler 2'nin çekimleri başladı. Çekimlerin başladığını bizzat Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu.

4 Ocak 2019 tarihinde gösterime girmesi beklenen Organize İşler 2'nin yönetmen koltuğunda yine Yılmaz Erdoğan oturuyor. Bunun yanında filmin oyuncu kadrosuna Kıvanç Tatlıtuğ'unda katıldığını hatırlatalım.

Son olarak kadroya katılan isimler arasından Ata Demirer, Ekin Türkmen, Bensu Soral, Demet Evgar yer alıyor.

İlk projenin yönetmen koltuğunda oturan ve senaryosunu yazan Erdoğan'ın yeniden kamera arkasına geçeceği devam halkasının konusu henüz belirsizliğini koruyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un horoz dövüştürücüsü bir karaktere hayat vereceği iddia edilen "Organize İşler 2", zengin kadrosuyla şimdiden heyecan yaratmayı başarıyor.