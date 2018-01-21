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Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü

Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyon hazırlığındaki timin üzerine Hizan İlçesi kırsalında çığ düştü. Yaşanan faciada 5 asker şehit olurken, 12 asker de yaralandı.

Güney Doğu'da devam eden terör operasyonların Türkiye, Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bitliks'in Hizan İlçesi'nde operasyona giden askerlerin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 asker çeşit oldu, 12 asker de yaralandı. Çığ faciasında yaralanan 12 asker helikopterle çevredeki en yakın hastanelere taşınırken, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Facia gibi olay, bugün öyle saatlerinde meydana geldi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu kapsamında Bitlis'in Hizan İlçesi İncirli Köyü Tepe mevkiinde operasyona giden askerlerin arama-tarama faaliyetleri sırasında askerlerin üzerine çığ düştü. Operasyon için bölgede bulunan askerlerin Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı oldukları öğrenildi.

2 ASKER ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre saat 12.20 sıralarında meydana gelen olayda 2 askerin şehit düştüğü ve 3 askerin arandığı belirtildi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik ve sağlık ekiplerinin bölgedeki detaylı çalışması neticesinde çığ altında kalan 3 askerin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Çığ faciasında yaralanan 12 asker ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye sevk edildi.

Ekipler, çığ altında kalan askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin şehit olduğu belirledi. Yaralı kurtarılan 12 asker ise helikopterlerle Bitlis ve Hizan'daki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

 


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