Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekat için geri sayıma geçtiği Suriye sınırında, operasyon bölgesi Tel Rıfat'dan açılan taciz ateşinde nöbet bekleyen bir mehmetçik şehit oldu.

AFRİN'DE BİR ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silan arkadaşımız şehit olmuştur.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

"Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal misliyle cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.