Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekat için geri sayıma geçtiği Suriye sınırında, operasyon bölgesi Tel Rıfat'dan açılan taciz ateşinde nöbet bekleyen bir Mehmetçik şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekat için geri sayıma geçtiği Suriye sınırında, operasyon bölgesi Tel Rıfat'dan açılan taciz ateşinde nöbet bekleyen bir mehmetçik şehit oldu.

AFRİN'DE BİR ŞEHİDİMİZ VAR

 Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silan arkadaşımız şehit olmuştur.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

"Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal misliyle cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Derya Alabora ve Deniz Çakır'dan harika bir performans
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Klavuz Tren Çarpıştı 43 Yaralı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
İYİ Parti ve CHP'den kritik görüşme
Şeyma Subaşı: 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim'
AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı gerçekleştirildi
-
Çok Okunanlar
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı
MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Devlet Bahçeli terör finansörlerine ateş püskürdü
Devlet Bahçeli terör finansörlerine ateş püskürdü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Derya Alabora ve Deniz Çakır'dan harika bir performans
Derya Alabora ve Deniz Çakır'dan harika bir performans
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Klavuz Tren Çarpıştı 43 Yaralı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Klavuz Tren Çarpıştı 43 Yaralı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
İYİ Parti ve CHP'den kritik görüşme
İYİ Parti ve CHP'den kritik görüşme
Şeyma Subaşı: 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim'
Şeyma Subaşı: 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim'
AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı gerçekleştirildi
AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı gerçekleştirildi
Adriana Lima, Sevgilisi Metin Hara'yı Takipten Çıkardı
Adriana Lima, Sevgilisi Metin Hara'yı Takipten Çıkardı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Serüveninde Muhtemel Rakipleri
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Serüveninde Muhtemel Rakipleri
Yerli helikopterin ismi belli oldu
Yerli helikopterin ismi belli oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji