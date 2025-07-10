Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2050 yılına kadar petrolün küresel enerji karışımındaki liderliğini sürdüreceğini açıkladı. Yeni yayımlanan “2025 Dünya Petrol Görünümü” raporuna göre, enerji talebindeki artışa rağmen en büyük pay yüzde 29,8 ile petrole ait olacak.

Artan nüfus, ekonomik büyüme ve enerji politikalarındaki değişim, önümüzdeki yıllarda küresel enerji talebini yukarı çekerken; yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlı yükselişi bu artışı karşılamakta yetersiz kalacak. Bu durum, petrol ve doğal gaz gibi geleneksel kaynakların önemini korumasına yol açacak.

Enerji talebi artacak, büyümenin kaynağı OECD dışı ülkeler

Raporda, 2050 yılında küresel birincil enerji talebinin yaklaşık yüzde 23 artarak günlük 378 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyümenin neredeyse tamamı, gelişmekte olan ülkelerden gelecek. OECD ülkelerinde ise enerji talebinin sabit kalması ya da azalması bekleniyor.

Yenilenebilir büyüyor ama liderlik petrol ve gaza ait

Yenilenebilir enerji kaynaklarında en büyük artış günlük 52 milyon varil petrol eşdeğeri ile rüzgar ve güneşten sağlanacak. Nükleer enerji talebi de yeniden ivme kazanarak 24,9 milyon varil eşdeğerine çıkacak.

Buna karşın, petrol talebi günlük 18,2 milyon varil artışla 112,4 milyon varile, doğal gaz talebi ise 89,7 milyon varil seviyesine ulaşacak. OPEC, bu verilerle birlikte petrol ve doğalgazın toplam enerji karışımındaki payının 2050’de hâlâ yüzde 50’nin üzerinde olacağını öngörüyor.

Kömür geriliyor, tek kayıp yaşayan kaynak

Kömür ise bu dönemde talebi düşen tek birincil enerji kaynağı olacak. Günlük 30,4 milyon varil petrol eşdeğeri azalarak 51,4 milyon varile düşeceği tahmin ediliyor. Bu gerileme, iklim politikaları ve alternatif kaynakların yaygınlaşmasıyla ilişkilendiriliyor.

Petrol hâlâ merkezde, enerji dönüşümünde hibrit model öne çıkıyor

Raporda öne çıkan bir diğer vurgu ise enerji dönüşümünün tek yönlü ilerlemediği. Yenilenebilir kaynaklar büyüse de, küresel talep düzeyi bu büyümeyi absorbe edecek kadar hızlı arttığı için geleneksel kaynaklara hâlâ ihtiyaç duyulacak. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygun fiyatlı ve güvenilir enerji arayışı, petrole olan ilgiyi canlı tutacak.