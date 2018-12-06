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OPEC karar verdi Petrol üretiminde kesintiye gidiliyor
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Dünya - - Editör: Özge KESİCİ

OPEC karar verdi Petrol üretiminde kesintiye gidiliyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, kısa adıyla (OPEC), petrol üretiminde kesintiye gidecek.Viyana'da toplanan OPEC üyeleri kesinti kararında anlaşırken kesintinin boyutuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Petrol İhraç Edenler Örgütü (OPEC), petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldı.

OPEC petrol üretiminde deneme amaçlı olarak kesintiye gidecek. Viyana'da toplanan OPEC üyeleri kesinti kararında anlaşırken kesintinin boyutuyla ilgili henüz bir rakam verilmedi.

OPEC'in 175'inci olağan toplantısı öncesinde Suudi Arabistan'ın beklenenden daha az üretim kısıntısı yapılması önerisiyle petrol fiyatları sabah saatlerinde yüzde 5 düşmüştü. Brent petrol fiyatı 58 dolara kadar inmişti.

Suudi Enerji Bakanı Khalid al-Falih bugün gazetecilere yaptığı açıklamada günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısının yeterli olacağını söyledi. Al-Falih "Henüz bir anlaşma yok, Rusya hala seçenekleri değerlendiriyor. Anlaşma olsa da olmasa da sonuçlarına hazırız. Tüm ülkeler yükü eşit biçimde paylaşmalı..Petrol fiyat seviyesiyle ilgili ABD ile görüşmedik."dedi.

Brent petrolün saat 16:30 itibarıyla fiyatı 60 doların üzerinde seyrediyor.


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