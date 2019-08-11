Onyekuru resmen Monaco'da

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Onyekuru'nun yeni takımı Monaco oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Premier Lig için çalışma iznini bir türlü alamayan Everton'ın yıldız oyuncusu Onyekuru'nun Monaco ile anlaştığı öğrenildi.

Score Nigeria adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Vize problemleri nedeniyle bir türlü yeni takımına kavuşamayan 22 yaşındaki genç yıldızın Monako Prensliği'ne iniş yaptığını ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımıyla beş yıllık sözleşme imzalayacağını açıklandı.

Yarın basına tanıtılması beklenen Onyekuru için Everton'a ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon euro olacağı konuşuluyor.