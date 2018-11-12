Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Onyekuru'nun performansı Galatasaray'da sistemi değiştirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Onyekuru'nun performansı Galatasaray'da sistemi değiştirdi

Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Onyekuru'nun performansından memnun kalan Terim, takımı 3-5-2 oynatmaya karar verdi.

Galatasaray eksiklerle geldiği Kayseri'de 3 puanı 3 golle alırken, sahadaki performans Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Nijeryalı forvet Henri Onyekuru, attığı 2 golle yıldızlaşırken, Terim'in de gözüne girmeyi başardı. Önceki haftalarda Onyekuru'yu çizgide tercih eden Terim, Niyerjalı'nın forvetteki performansını gördükten sonra yıldız oyuncuyu bu alanda değerlendirecek.

Savunmada da Serdar, Ozan, Maicon 3'lüsünü aynı anda sahaya süren Terim, bu oyuncularının görevlerini eksiksiz yerine getirmesinden dolayı ayrıca memnun oldu. Gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında da 3-5-2 sistemiyle çıkmayı planlayan Terim'in kazanan kadroyu bozmaması bekleniyor.

onye

ONYEKURU FORVETTE PARLADI

Kayseri maçı özellikle Onyekuru'nun performansı açısından da yine referans olarak alınacak. 2 gol atan Nijeryalının forvet hattında etkin bir görüntü sergilemesi nedeniyle bundan sonra da bu şekilde oynatılmaya devam edeceği bildirildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kuru soğanın fiyatı bir haftada 5 TL'yi buldu
Atatürk Havalimanı'nda bilindik olay: Taksici UBER'i tehdit etti
Onyekuru'nun performansı Galatasaray'da sistemi değiştirdi
Şenol Güneş: Başarısızlık benim üzerimden gidecek
Öztürk Yılmaz yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcıları yakalandı
Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü
TRT'den 'rüyasında Allah'ı gören akademisyen' açıklaması
Taylandlı turisti taciz eden taksicinin cezası belli oldu
-
Çok Okunanlar
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Kuru soğanın fiyatı bir haftada 5 TL'yi buldu
Kuru soğanın fiyatı bir haftada 5 TL'yi buldu
Atatürk Havalimanı'nda bilindik olay: Taksici UBER'i tehdit etti
Atatürk Havalimanı'nda bilindik olay: Taksici UBER'i tehdit etti
Onyekuru'nun performansı Galatasaray'da sistemi değiştirdi
Onyekuru'nun performansı Galatasaray'da sistemi değiştirdi
Şenol Güneş: Başarısızlık benim üzerimden gidecek
Şenol Güneş: Başarısızlık benim üzerimden gidecek
Öztürk Yılmaz yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Öztürk Yılmaz yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcıları yakalandı
Gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcıları yakalandı
Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü
Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü
TRT'den 'rüyasında Allah'ı gören akademisyen' açıklaması
TRT'den 'rüyasında Allah'ı gören akademisyen' açıklaması
Taylandlı turisti taciz eden taksicinin cezası belli oldu
Taylandlı turisti taciz eden taksicinin cezası belli oldu
Atatürk ilah değildir diyen kızın ifadesi ortaya çıktı
Atatürk ilah değildir diyen kızın ifadesi ortaya çıktı
Sosyetik jinekolog tacizden tutuklandı
Sosyetik jinekolog tacizden tutuklandı
Mersin şehidini bağrına bastı
Mersin şehidini bağrına bastı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık