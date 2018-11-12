Onyekuru'nun performansı Galatasaray'da sistemi değiştirdi

Galatasaray eksiklerle geldiği Kayseri'de 3 puanı 3 golle alırken, sahadaki performans Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Nijeryalı forvet Henri Onyekuru, attığı 2 golle yıldızlaşırken, Terim'in de gözüne girmeyi başardı. Önceki haftalarda Onyekuru'yu çizgide tercih eden Terim, Niyerjalı'nın forvetteki performansını gördükten sonra yıldız oyuncuyu bu alanda değerlendirecek.

Savunmada da Serdar, Ozan, Maicon 3'lüsünü aynı anda sahaya süren Terim, bu oyuncularının görevlerini eksiksiz yerine getirmesinden dolayı ayrıca memnun oldu. Gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında da 3-5-2 sistemiyle çıkmayı planlayan Terim'in kazanan kadroyu bozmaması bekleniyor.

ONYEKURU FORVETTE PARLADI

Kayseri maçı özellikle Onyekuru'nun performansı açısından da yine referans olarak alınacak. 2 gol atan Nijeryalının forvet hattında etkin bir görüntü sergilemesi nedeniyle bundan sonra da bu şekilde oynatılmaya devam edeceği bildirildi.