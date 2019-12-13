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Onyekuru Galatasaray'da iddiası
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Onyekuru Galatasaray'da iddiası

Galatasaray'ın, Monaco'da forma şansı bulamayan eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu devre arasında kiralık olarak kadrosuna katacağı, KAP açıklamasının da 4 Ocak'ta yapılacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın, Monaco'da forma şansı bulamayan eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu devre arasında kiralık olarak kadrosuna katacağı, KAP açıklamasının da 4 Ocak'ta yapılacağı ifade edildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bilgi almak için buluştuğu D'Avila'ya Onyekuru'nun durumunu sordu. Nijeryalı'nın menajeri ise müjdeli haberi verdi ve transferin kiralık bitmesi için Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim'in de onay verdiği söyledi. G.Saray, daha önce hem geri dönmek için gün sayan 22 yaşındaki sol kanatla hem de Monaco yönetimiyle 1.2 milyon euro'ya anlaşmıştı.

Ancak Fransızlar son kararı Jardim'e bırakmıştı. Portekizli hoca ile tartıştıktan sonra rezerv takımına gönderilen Onyekuru'nun Jardim ile bizzat konuşup işi bitirdiği belirtildi. Eşyalarını toplamaya başlayan Onyekuru'nun D'Avila'ya İstanbul'da oturacağı ev için araştırma yapmasını söylediği de gelen haberler arasında. Genç oyuncu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği de iddia ediliyordu. G.Saray yönetiminin transferin başladığı 4 Ocak'ta KAP'a bildirim yapması bekleniyor.


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