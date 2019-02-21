Onyekuru Galatasaray'a çok alıştı!

Premier Ligi takımlarından Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak gelen Henry Onyekuru'nun oldukça mutlu olduğu ve gelecek sezonda sarı kırmızılı takımda kalmak istediği vurgulandı.

Süper Lig'de Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya kararlı olan sarı kırmızılılar Everton'dan kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru için şimdiden girişimlere hız vermeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Kalmak İstiyorum

Onyekuru, "Türkiye gerçekten de çok güzel bir ülke. Galatasaray'da çok mutluyum. Sarı kırmızılı taraftarların da beni sevdiğinin farkındayım. İyi olduğunuzda herkes sizi sever ama Galatasaray camiası bir başka. Çalışma izni yüzünden İngiltere'de forma giyemeyeceğimi biliyorum. O yüzden gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.