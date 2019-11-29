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Onyekuru Galatasaray'a
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Onyekuru Galatasaray'a

Galatasaray'da 1 sezon forma giyen ve 14 gol 6 asist ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru devre arasında sarı kırmızılılara geri dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da 1 sezon forma giyen ve 14 gol 6 asist ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru devre arasında sarı kırmızılılara geri dönmeye hazırlanıyor.

Onyekuru yeniden Galatasaray'da! Sarı kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim'in sezon başında da kadroda görmeyi çok istediği Onyekuru 5 ay rötarla da olsa yeniden G.Saray forması giyecek.

Monaco'da 160 dakika oynaması nedeniyle takımdan ayrılmak ve Galatasaray'a imza atmak isteyen sol kanat, mutlu sona ulaştı. Monaco, oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Aslan'a kiralanmasına sıcak baktı.

Başta Lokomotiv Moskova olmak üzere Rus kulüplerinden gelen teklifleri bir kenara itip yeniden G.Saray forması giymek istediğini belirten Onyekuru, sarı kırmızılı kulüple söz kesti.

Onyekuru'nun menajeri William D'avilla 2 gün önce İstanbul'a geldi. ve Galatasaray Kulübü Onyekuru'nun transferi için somut adımı attı ve ocak ayı için anlaşma sağlandı.

İdari Menajer Şükrü Hanedar, menajer D'avilla ile görüşüp sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Geçen sezon 14 gol ve 6 asist ile 22. şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Onyekuru, G.Saray'dan yarım sezon için 1,2 milyon euro alacağı öğrenildi.

Nijeryalı futbolcunun eşinin geçen hafta eşinin İstanbul'da daire baktığı öğrenildi.


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