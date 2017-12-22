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Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Merve Ece İNAN

Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat

Yılın son günlerinde internet üzerinde alışveriş yapmayı düşünen tüketicileri uyaran uzmanlar, sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar olduğunun altını çiziyor.

Online olarak alışveriş yapmayı tercih eden tüketicilerin, özellikle son yıllarda çığ gibi büyüyerek devam eden siber saldırılar karşısında dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar, siber korsanların ceplerinize göz diktiğini unutmamanız gerektiğini vurguluyor.

Online alışveriş platformları üzerinden 2016 yılında tüketicilerin, sanal ve fiziksel mağazalarda yaptıkları harcamalarla bir önceki yıl yaptıkları harcamaların aynı düzeyde seyrettiğini hatırlatan uzmanlar, internete özel indirim işlemleri üzerine yoğunlaşan tüketici eğilimleri, satın alma aşamasına gelindiğinde fiziksel mağazaya kaydığını savunuyor.

2017'de ise değişen tabloyla beraber tüketicilerin, araştırma ve karşılaştırma gibi işlemlerin yanı sıra yüzde 51'lik bir oranla, satın alma işlemlerini de sanal mağazalar üzerinde gerçekleştirdikleri ortaya konuyor. Fiziksel mağazalarda ise bu oranın yüzde 40'lara kadar gerilediği görülüyor.

Bu süre zarfında tüketicilerin, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar tercihlerinin ön plana çıktığı görülürken, bu alışverişlerin mobil ödeme kanallar üzerinden gerçekleştirildiği de ortaya konuyor. 

Online alışveriş konusunda tüketicilerin eskiden olduğu kadar şüpheci davranmaması, siber saldırganlar için motivasyon kaynağı yaratıyor. Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin benimsenmeye başlanması, bu alandaki yetersiz regülasyonlar ve kripto paraların takip edilmesinin neredeyse imkansız oluşu, bu alandaki risk faktörünü de artırıyor. Tüketiciler, önümüzdeki alışveriş döneminde de sahte alışveriş uygulamaları, mobil tehditler, sahte mikro siteler, hedefli kimlik avı gibi tehditlerle karşı karşıya olacaklar.


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