Online yeni yıl alışverişi yaparken dolandırılmamak için bunlara dikkat

Özellikle internet ve sosyal medya üzerinden gelen indirim tekliflerinin gerçek olmayacak kadar iyiyse genellikle gerçek olmadığını hatırlatan uzmanlar, örneğin size 3 bin liralık bir telefonu 300 liraya sunuyorlarsa mutlaka kuşku duymanız gerektiğinin altını çiziyor.

Yılbaşı alışverişini internet üzerinden yapmak istiyorsanız almazı gereken bazı tedbirler olduğunu belirten uzmanlar bunların ilkinin internet tarayıcınızı, işletim sisteminizi ve güvenlik yazılımınızı güncellemek olduğunu kaydediyor.

Bu güncellemelerin zararlı yazılımlarla dolandırılmaya karşı sizi koruyacağını vurgulayan uzmanlar, hazır fırsat bulmuşken de bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları silmenizi, temizlik yapmanızı ve sisteminizi rahatlatmanızı tavsiye ediyor. Bunu cep telefonlarınız içinde gerçekleştirmenizin önemli olduğunu kaydeden uzmanlar, bilgisayarınızın ve cep telefonunuzun virüs saldırısı sonucu çökmesi ya da verilerinizin kötü amaçlı olarak şifrelenmesi gibi tehlikelere karşı bilgilerinizi ve dijital fotoğraflarınızı düzenli olarak yedeklemenizi öneriyor.

Teslimatta sorun yaşatmayan, doyurucu bilgi sağlayan ve kendini kanıtlamış sitelerden alışveriş yapmanın da önemli bir püf nokta olduğunu hatırlatan uzmanlar, eğer teklif gerçek olamayacak kadar güzelse büyük ihtimalle gerçek olmadığı üzerinde duruyor.

Online alışveriş yaparken, internet sayfasının SSL kullandığına emin olmanız gerektiğinin altını çizen uzmanlar, genel olarak tarayıcınızda küçük bir kilit sembolü olarak gözükür. Eğer bu sembolü göremiyorsanız, URL (adres çubuğunu) kontrol edin. İnternet sitenizin önünde http yerine https ya da shttp görmeniz gereklidir. Öte yandan bazı internet güvenlik yazılımları da parasal tranferlerde ekstra koruma sunuyor.