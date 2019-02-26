Önder Özen: Şenol hoca başarısız

Futbol yorumcusu Önder Özen, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Özen, siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karlılaşma 3-3 sona ererken maçtan sonra Önder Özen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şenol Hoca'ya Eleştiri

Önder Özen, "Şenol hoca hangi takımda olursa olsun Fenerbahçe'ye karşı hiçbir zaman psikolojik bir üstünlük kuramıyor. Fenerbahçe karşısında çok sağlıklı kararlar alamıyor ve bunun bedelini de çok ağır bir şekilde ödüyor. Burak Yılmaz gerçekten de çok iyi bir oyuncu ancak bazı oyuncuların yere daha ağır basmaları gerekiyor. Şenol hoca bu konuda takımı ikna edemiyor." ifadelerine yer verdi.