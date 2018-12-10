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Önce annesini bıçakladı sonra intihar etti
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Önce annesini bıçakladı sonra intihar etti

Kocaeli'de, iddiaya göre Şükrü Kendir (22),bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Naciye Kendir'i bıçaklayarak yaraladı, ardından bıçağı kendine saplayarak yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şükrü Kendir, annesi Naciye Kendir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Şükrü Kendir, eline geçirdiği bıçakla annesine saldırdı. Naciye Kendir araya giren kızının oğluna engel olması sonucu hafif yaralandı. Şükrü Kendir ise daha sonra bıçağı kendine sapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Şükrü Kendir'e ilk müdahalede bulunarak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre; acil serviste tedaviye alınan Şükrü Kendir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Naciye Kendir'e ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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