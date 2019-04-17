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Omurilik felçli Alper'in hedefi 200 metre
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Spor - - Editör: Armoni BAYAR

Omurilik felçli Alper'in hedefi 200 metre

Omurilik felci için farkındalığı artırmak ve tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak için düzenlenen Wings for Life World Run'da geçen sene tekerlekli sandalyeyle yarışan Alper Patır, “Bu sene Wings for Life World Run’a yürüteç ile katılıp 100-200 metre yürüyerek umutları yeşertmek istiyorum” dedi.

2 sene önce tatil için gittiği Ukrayna'nın Kiev şehrinde 400 yıllık bir ağacın dalının üzerine düşmesi sonucu omurilik felci olan Alper Patır, vücudunda oluşan 30'a yakın kırıkla üst üste 9 ameliyat geçirdi. Yine de yılmayan Patır, yürümek için hemen çalışmalara başladı.

'Bu bacaklar çalışacak arkadaş' isimli kampanyayla kendisi gibi omurilik felci olan insanlara umut aşılayan Patır, “Geçtiğimiz sene tekerlekli sandalye ile katıldığım Wings for Life World Run'a bu sene yürüteç ile katılıp 100-200 metre yürüyerek umutları yeşertmek istiyorum. ” dedi.

Alper Patır, şöyle konuştu:

 

“‘Bu bacaklar çalışacak' aslında kendime koyduğum bir hedefti. Omurilik felçlilerinin tedavi aşamalarını incelediğimde önümde iki yol vardı. Bunlardan ilki kolay olan, yani vazgeçmekti. Hayatı bu şekilde kabullenmek ve tekerlekli sandalyede bir ömür geçirmeye kendimi alıştırmaktı. Diğeri ise zor ve meşakkatli bir süreçti. Belki yıllarca fizik tedavi görecek, yorulacak ve çok yıpranacaktım. Ben zoru seçtim. Aslında dışardan zor gibi görünen kolayı seçtim. Zira çocukluğumdan beri aktif olarak türlü türlü branşlarda spor yaptığımdan, tedavi sürecindeki egzersizleri zorlanmadan yapacaktım. Geçirdiğim kazaya bağlı olarak vücudumda kırıklar vardı. Fizik tedaviye fiziksel olarak buna hazır olduğumda zihinsel olarak da hazır olmanın önemini daha iyi anladım. Çevremde, insanların fizik tedavi yaptığını ama zihninde buna inanmadığını gördüm. Ben zihinsel olarak da inandım ve ‘Bu bacaklar çalışacak arkadaş' diyerek kendime bir hedef koydum. En başta hedef kendi hedefimdi fakat fikir çığ gibi büyüyerek pek çok omurilik felçliye umut oldu. Hatta herhangi bir rahatsızlığı olmayıp, farklı konularda da başarma isteği duyan insanlar beni arayarak, mesaj atarak teşekkür ettiler. Tedavisini bırakmış, mental olarak zayıflamış pek çok insanı bu slogan ile tekrar hayata döndürmek, silkelenerek fizik tedaviye yöneltmek muazzam bir duygu. Bu nedenle konu ne olursa olsun azimle yılmadan istemeli, çalışmalı ve başarmalıyız.”

 


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