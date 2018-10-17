Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırım'da facia yaşandı. Kırım'da bir okulda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 50 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Patlamaya müdahale eden ekipler okul içinden yaralıları çıkarmaya devam ediyor.

Rus basınına konuşan Kerç'teki 1 numaralı hastanenin klinik kabul bölümünden bir kaynak "18 kişi getirildi, yaklaşık 50 yaralının geleceğini söylediler" dedi.

Görgü tanıkları ise patlamanın okulun kantinindeki gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.