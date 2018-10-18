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Okul çıkışı köpeklerin saldırdığı çocuğun ailesi belediyeyi suçladı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Okul çıkışı köpeklerin saldırdığı çocuğun ailesi belediyeyi suçladı

Bursa'da okul çıkışı 3 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ısırıklar olan 12 yaşındaki Abdulmetin Fidan'ın ailesi gerekli önlemler alınmadığı iddiasıyla Belediye'den şikayetçi oldu.

Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi'de 12 yaşındaki Abdulmetin Fidan isimli öğrenci okul çıkışında köpek saldırısına uğradı. 3 köpeğin saldırdığı küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık yaraları meydana gelirken, aile başıboş köpekler nedeniyle belediyeyi sorumsuzlukla suçladı.

Edinilen bilgilere göre olay Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Abdulmetin Yıldırım, ders bitiminde evine gitmek üzere yola çıktı. 2 arkadaşıyla birlikte yürüyen küçük çocuk 3 köpeğin saldırısına uğradı. Ara sokakta köpeklere yakalanan Abdumetin Fidan, göğüs ve bacaklarından yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda köpeklerin saldırdığı çocuk ellerini savurarak kendini korumaya çalıştı.

KUDUZ AŞISI YAPILAN ÇOCUĞA 5 GÜN RAPOR VERİLDİ

Abdulmetin Fidan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından ailesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulmetin, tedavi edilip bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. 5 gün rapor verilen çocuğa, 3 gün kuduz aşısı uygulanacağı belirtildi. Belediye ekiplerinin yakaladığı köpeklerde kuduz hastalığı tespit edilmesi durumunda ise tedavinin uzatılacağı bildirildi.

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AİLE BELEDİYEYİ SUÇLADI

Baba Abdullah Fidan, oğlunun okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyerek, "3-4 tane köpek, basit sokak köpekleri değil. Birisi Alman kurdu, birisi Kangal, çocuğa saldırıyorlar. Çocuğu yere yıkıyorlar, defalarca ısırıyorlar. Kuduz aşısı, tetanos aşısı yaptırdım. Kalbinin üzerinde ısırık yarası var. Allah korumuş, çok daha ciddi şeyler olabilirdi" dedi.

Sokak köpeklerini daha önce Yıldırım Belediyesi'ne şikayet ettiklerini; ancak bir önlem alınmadığını ileri süren Abdullah Fidan, şöyle konuştu:

"Adı sahipli ama köpekler başıboş, hep dışarıda. Orada insanlar çığlık çığlığa kaçışıyor. Bu yaşımda ben bile oradan geçerken tedirginim. Çocuğum okuldan çıkıp eve geliyordu. Yetkilileri dün de aradım, önce gelmek istemediler, sonra koşturup geldiler. Bir şeylerin olabilmesi için illa başımızın yanması mı lazım. Çok daha kötü şeyler konuşuyor olabilirdik şimdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ben de çok korktum. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Artık böyle şeyler olmasın, gerekli önlemler alınsın."


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