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Okul arkadaşları korkunç olayı anlattı gerçek ortaya çıktı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Okul arkadaşları korkunç olayı anlattı gerçek ortaya çıktı

Kocaeli'de 15 yaşındaki M.T. isimli genç kızın babasının cinsel istismarına uğradığı, okul arkadaşlarının durumu idarecilere anlatmasıyla ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi M.T. isimli kız çocuğunun babasının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Küçük kızın yaşadığı dehşet, arkadaşlarının durumu okul yöneticilerine anlatmasıyla ortaya çıktı. İstismar olayından haberdar olan okul yöneticileri durumu polis anlatırken, istismarcı babaa A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, 17 Ekim Çarşamba günü, Gebze ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencileri, okul yöneticilerine gidip, sınıf arkadaşları M.T.'ye babası tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu söyledi. Bunun üzerine okul yöneticileri de durumu polise bildirdi. M.T., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, babası A.T.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis ekipleri, kız çocuğunun ifades

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