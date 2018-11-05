Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz" dedi.

DÖVİZİ SİLAH OLARAK KULLANDILAR

Anadolu Ajansının editör masası programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dövizin ilk defa silah olarak kullanıldığını ifade ederek, "Tek bir ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda oluştuğu yaptırınlar bütün dünyanın uymasını beklemek doğru ve adil değildir" dedi.

KIŞ GELİNCE BEN NASIL ISINACAĞIM?

İran'a baktığımızda komşumuz olduğunu görüyoruz diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: " Ben kış geldiğinde kendi ülkemi besmiyor olmam lazım. Başkalarının iç politikalarını ne olduğuyla alakalı ben 85 milyona dönüp, onların ilişkisi bozuldu enerji almayayım diyemem. Türkiye büyük bir ülkedir. Bizim komşumuz olan bir ülkeyle ilişkimizi bir günde kesip koparma şansımız yok.

BRUNSON YAPAY GÜNDEMDİ

Bizim ABD ile sorunmuz Brunson sorunu değildi. Bu yapay bir gündemdi, bakanlara uygulanan yantırımda yapay bir gündemdi. Biz duruşumuzu açıkça ifade ettik Hem resmi anlamda hem de Cumhurbaşkanımızın Trump ile olan gündeminde konuşulmuştu. İdbil konusunda gördük bunu, Türkiye net bir şekilde tavrını koydu. Bu bir inatlaşma olayı değildir. bunu her zaman yapmıştır. Bundan sonrada yapacaktır.

TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU GÖRDÜLER

İstanbul'da bir zirve yaptık. Orada da Türkiyeni'nin duruşunun ne kadar anlamlı olduğu görüldü. Bu son zamanlarda dövizin bir silah olarak kullanılıyor olması sadece Türkiye'ye karşı değil. Diğer ülkeler de bundan rahatsız.

TERÖRÜN BAŞININ İADESİNİ İSTİYORUZ

 

Bizim ABD ile ilişkilerimize baktığımızda asıl sorun; 15 Temmuz'u yaşadık biz. 251 insanımızı kaybettik ve bu insanların katilleri ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bu törer başının iadesini istiyoruz.



Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Enflasyon rakamları beklentilerin üstünde çıktı
Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi
Sebze seralarında şimdi'de süs balığı yetişiyor
Mitoloji meraklısı kadın büyükelçi Ankara'ya çağrıldı
Diyanet İşleri 'ateizm ve deizm' yayını yapacak
Türkiye ve Rusya'nın ezeli komşuluğu film olacak
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Fatih Terim: Ne takımımı ne de taraftarı yediririm
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
MHP'li Enginyurt, AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı
MHP'li Enginyurt, AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Enflasyon rakamları beklentilerin üstünde çıktı
Enflasyon rakamları beklentilerin üstünde çıktı
Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi
Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi
Sebze seralarında şimdi'de süs balığı yetişiyor
Sebze seralarında şimdi'de süs balığı yetişiyor
Mitoloji meraklısı kadın büyükelçi Ankara'ya çağrıldı
Mitoloji meraklısı kadın büyükelçi Ankara'ya çağrıldı
Diyanet İşleri 'ateizm ve deizm' yayını yapacak
Diyanet İşleri 'ateizm ve deizm' yayını yapacak
Türkiye ve Rusya'nın ezeli komşuluğu film olacak
Türkiye ve Rusya'nın ezeli komşuluğu film olacak
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Fatih Terim: Ne takımımı ne de taraftarı yediririm
Fatih Terim: Ne takımımı ne de taraftarı yediririm
Devlet gibi davranan Fener Patriği, Ukrayna ile resmi anlaşma imzaladı
Devlet gibi davranan Fener Patriği, Ukrayna ile resmi anlaşma imzaladı
Bedelli Askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatılacak mı?
Bedelli Askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatılacak mı?
İnsan kaçakçılarına suç üstü
İnsan kaçakçılarına suç üstü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık