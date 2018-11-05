Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz" dedi.

DÖVİZİ SİLAH OLARAK KULLANDILAR

Anadolu Ajansının editör masası programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dövizin ilk defa silah olarak kullanıldığını ifade ederek, "Tek bir ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda oluştuğu yaptırınlar bütün dünyanın uymasını beklemek doğru ve adil değildir" dedi.

KIŞ GELİNCE BEN NASIL ISINACAĞIM?

İran'a baktığımızda komşumuz olduğunu görüyoruz diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: " Ben kış geldiğinde kendi ülkemi besmiyor olmam lazım. Başkalarının iç politikalarını ne olduğuyla alakalı ben 85 milyona dönüp, onların ilişkisi bozuldu enerji almayayım diyemem. Türkiye büyük bir ülkedir. Bizim komşumuz olan bir ülkeyle ilişkimizi bir günde kesip koparma şansımız yok.

BRUNSON YAPAY GÜNDEMDİ

Bizim ABD ile sorunmuz Brunson sorunu değildi. Bu yapay bir gündemdi, bakanlara uygulanan yantırımda yapay bir gündemdi. Biz duruşumuzu açıkça ifade ettik Hem resmi anlamda hem de Cumhurbaşkanımızın Trump ile olan gündeminde konuşulmuştu. İdbil konusunda gördük bunu, Türkiye net bir şekilde tavrını koydu. Bu bir inatlaşma olayı değildir. bunu her zaman yapmıştır. Bundan sonrada yapacaktır.

TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU GÖRDÜLER

İstanbul'da bir zirve yaptık. Orada da Türkiyeni'nin duruşunun ne kadar anlamlı olduğu görüldü. Bu son zamanlarda dövizin bir silah olarak kullanılıyor olması sadece Türkiye'ye karşı değil. Diğer ülkeler de bundan rahatsız.

TERÖRÜN BAŞININ İADESİNİ İSTİYORUZ

Bizim ABD ile ilişkilerimize baktığımızda asıl sorun; 15 Temmuz'u yaşadık biz. 251 insanımızı kaybettik ve bu insanların katilleri ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bu törer başının iadesini istiyoruz.