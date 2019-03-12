Oktay Derelioğlu Tokatspor'da

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile her konuda anlaşma sağladı.

Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Oktay Derelioğlu ile her konuda anlaşma sağlandığını doğruladı. Tokatspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Koray Palaz ile yapılan görüşmenin ardından sözleşme karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Kulübümüz Teknik Direktör olarak Oktay Derelioğlu ile de her konuda anlaşma varmıştır." ifadeleri yer aldı.

Birçok Takımda Görev Aldı

Tokatspor teknik direktörlüğüne getirilen Oktay Derelioğlu daha önceden Beşiktaş, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor gibi takımlarında formalarını terletmişti.