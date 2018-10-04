Okan Kurt'un silah paylaşımı kafa karıştırdı

Demet Akalın ile olan evliliği boşanmayla sonuçlanan Okan Kurt, sosyal medyada paylaşığı fotoğrafla dikkat çekti. İnstagram hesabından silah paylaşan Okan Kurt hakkında çeşitli iddialar öne sürülmüştü.

Okan Kurt'un sosyal medyada paylaştığı silahın kendisine ait olduğu iddia edilmişti.

Okan Kurt yapılan bu haber sonrasında sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını masannın üzerinde bulunan silahın da oyuncak olduğunu söyledi.

''Değerli dostlarım;

Resimdeki oyuncak silah gündeme gelmiş ve sadece gülüyorum, bir o kadar da üzülüyorum.

Kızımla beraber gittiğimiz değerli dostum Nihat Bey ve Selin Hanım'ın oğulları Kuzey'imizin oyuncak tabancasını sanki benim silahımmış gibi konuşuluyormuş.

Aslında açıklama yapmak veya çok bu tarz konulara girmeyi düşünmuyordum fakat buna bir açıklama getirmek zorundayım.

Öncelikle hangi baba 4 yaşındaki kızına, yavrusuna silahını gösterecek yapıdadır?

Ayrıca misafirliğe gittiğim bir evde silahı sehpanın üstüne hangi zihniyet koyar?

Dostlarıma da rica ettim Kuzey'imizin silahının resmini attılar, meraklı olan arkadaşlar iyice incelesinler.

Küçük bir hatırlatma ben iş insanıyım, benim silahım kalemimdir. Allah'ımıza şükürler olsun ki o kalem daha güzel şeyler yazmaya başlayacaktır.

Saygılarımla

Okan Kurt''