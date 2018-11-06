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Okan Can Yantır kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Sıla'yla mı birlikte?
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Okan Can Yantır kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Sıla'yla mı birlikte?

Oyuncu Ahmet Kural, Sıla olayıyla ilgili savcılıkta verdiği ifadesinde kavganın Okan Can Yantır nedeniyle çıktığını öne sürdü. Okan Can Yantır kimdir?

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu olayında sürpriz bir isim gündeme geldi. Oyuncu Ahmet Kural, Sıla'yı darp ettiği geceye ilişkin savcıya verdiği ifadesinde Okan Can Yantır'ın adını verdi. Ahmet Kural, daha önce de Okan Can Yantır nedeniyle ayrıldığı sevgilisiyle bu isim yüzünden kavga ettiğini söyledi. Peki Okan Can Yantır kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.


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