Okan Bayülgen'in yeni kanalı belli oldu

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü şovmen Okan Bayülgen'in yeni yayın kanalı sonunda belli oldu.

Türk televizyon tarihine yaptığı şov programları ile adını duyuran Okan Bayülgen, bir süredir yeni bir anlaşma yapmamaktaydı. Bayülgen'i yeniden ekranlara çıkmaya ikna eden ise son olarak 3N Medya oldu.

Okan Bayülgen Geliyor

3N Medya'nın sahibi Necat Gülseven çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bir yandan kanalın yapılanma süreci ilerlerken bir yandan da iddialı isimler kadroya eklenmeye başladı. Kanal yönetimi son olarak da Okan Bayülgen ile anlaştı.