Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir'den aşk söylentilerine anında yanıt geldi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir'den aşk söylentilerine anında yanıt geldi.

Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Koç ve Özdemir'in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk haberlerinin çıkmasının ardından genç oyuncu yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

TV100'de yayınlanan Magazin Hattı'nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına bindi. İkili beraber Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne giriş yaptı.

Görüntülerden sonra yeni bir aşka yelken açtıkları söylenen ikiliden Demet Özdemir, "O benim arkadaşım. Tabii ki de görüşeceğiz. Beni evime bıraktı" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Anderson Talisca Beşiktaş'a
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
A Milli Erkek Basketbol Takımının olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu
Nuri Alço sevgilisine tokat attı iddiası
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
CHP'den Albayrak'ı eleştiren pankart
Kanadalı oyuncu kalp krizinden öldü
Emre Mor'un şansızlığı
Trabzonspor Galatasaray derbisi Ali Palabıyık'ın
-
Çok Okunanlar
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Ryan Babel de sakatlandı
Ryan Babel de sakatlandı
Türkiye İzlanda ilk 11'ler
Türkiye İzlanda ilk 11'ler
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
A Milli takımımıza müthiş gelir
A Milli takımımıza müthiş gelir
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Anderson Talisca Beşiktaş'a
Anderson Talisca Beşiktaş'a
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
A Milli Erkek Basketbol Takımının olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımının olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu
Nuri Alço sevgilisine tokat attı iddiası
Nuri Alço sevgilisine tokat attı iddiası
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
CHP'den Albayrak'ı eleştiren pankart
CHP'den Albayrak'ı eleştiren pankart
Kanadalı oyuncu kalp krizinden öldü
Kanadalı oyuncu kalp krizinden öldü
Emre Mor'un şansızlığı
Emre Mor'un şansızlığı
Trabzonspor Galatasaray derbisi Ali Palabıyık'ın
Trabzonspor Galatasaray derbisi Ali Palabıyık'ın
Dybala'dan asker selamı
Dybala'dan asker selamı
Ulaştırma Bakanlığı'dan Atlasglobal'e takip
Ulaştırma Bakanlığı'dan Atlasglobal'e takip
Lewandowski'den 15 dakikada 4 gol
Lewandowski'den 15 dakikada 4 gol

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji