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Öğrenciler sömestrda neler yapabilir
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Eğitim - - Editör: Merve Ece İNAN

Öğrenciler sömestrda neler yapabilir

Uzmanlar çocukların tatili daha verimli, etkili, eğlenceli ve dinlenerek geçirebilmeleri için önerilerde bulunuyor.

Öğrencilerin ilk dönem boyunca çalıştığını ve yorulduğunu, okul telaşı, ders ve sınavların stresi ile boğuştuğunu işaret eden uzmanlar, tatil ile birlikte çocukların kendini uyku, dinlenme ve rahatlama sürecine soktuğunu belirtiyor.

Öğrenciler için tatilin tamamen esneklik ve sorumluluktan kaçmak anlamına geldiğini hatırlatan uzmanlar, anne babaların çocuklarıyla birlikte yapacakları planların çocukların sorumluluk bilincini geliştirmelerine yardımcı olacağını savunuyor.

Okul döneminde yeterince zamanı olmadığı gerekçesiyle öğrencilerin gerçekleştiremediği şeyleri tatil döneminde yapmalarına olanak tanımanın önemli olduğunu kaydeden uzmanlar, bunlara örnek olarak yeni bir dil öğrenme, farklı coğrafyaları keşfetme, kültürler tanıma, sanatsal çalışmalar, spor kampları, akraba ziyaretlerin olabileceğini belirtiyor. Bunların çocuklara farklı deneyimler yaşatacağını ve gözlem yapmalarını sağlayacağını ifade eden uzmanlar, tatil için planlama yapılması, çocuğun sosyal, bilişsel, gelişimine katkıda bulunmak tüm etkinlikler dengeli ve düzenli bir şekilde yapılırsa daha fazla geçeceğini de kaydediyor. 

Anne babaların çocuğun sevdiği etkinlikleri göz önünde bulundurarak hem kitap okuma, ders çalışma hem de fiziksel etkinlik, spor, gözlem keşif, sanatsal etkinlikleri planlayabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Sosyalleşmeleri için yaşıtlarıyla bir oyun oynamak istersiniz. Kültürel etkinlik olarak çocuklar için sinema ya da çocuk oyunları sıralı. Çocuklarla birlikte yapılacak akraba ziyaretleri, bir arada olma, ait olma, ilişki gerçekleştirmek kazanmalarına katkı sağlar.


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