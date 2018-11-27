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ODTÜ'lü genç kızın talihsiz ölümü
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

ODTÜ'lü genç kızın talihsiz ölümü

ODTÜ Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İrem Kütük, kampüs içerisinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasının açılarak kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ODTÜ'de yurtlar bölgesine doğru seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasası açıldı. Açılan demir kasa Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün kafasına çarptı. Ağır yaralanan genç kız hayatını kaybederken, görgü tanıkları ambulansın geciktiğini iddia etti.

Edinilen bilgilere göre ODTÜ yerleşkesinde yurtlar bölgesine doğru seyir halinde bulunan bir kamyonetin yokuş çıktığı sırada kasa kapağı açıldı. Açılan kapak o sırada kaldırımda yürümekte olan talihsiz kısın kafasına çarptı. Olduğu yerine yığına genç kız 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kız, 21 yaşında hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MESAJ YAYIMLADI

ODTÜ Psikoloji Bölümü, mezun ve öğrencilerine kaza sonrasında e-posta yoluyla yazılı bir açıklama yaparak İrem Kütük'ün talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

GÖRGÜ TANIKLARI: AMBULANS 25 DAKİKADA GELDİ

Görgü tanıklarının iddialarına göre, kazanın saat 12.00 sıralarında Doğu Yurtlar Bölgesi'ne inen yokuşta meydana geldiğini ve kazanın ardından önce üniversitenin sağlık merkezinin ambulansının geldiğini, ancak müdahalede yetersiz kaldığı için saat 12.25'te başka bir ambulansın olay yerine gelerek öğrenciyi hastaneye kaldırdığını öne sürüldü.

ÖĞRENCİLERİN YÜRÜME ALANI

Öğrenciler, İrem Kütük'ün yaşamını yitirdiği ODTÜ A4 Giriş Kapısının öğrenciler tarafından en yoğun yaya bölgesi olarak kullanılan alan olduğunu belirtilerek burada ağır vasıta türü araçların bulunmasına tepki gösterdi.

CENAZESİ KONYA'DA DEFNEDİLECEK

Yaşamını yitiren İrem Kütük'ün memleketi Konya'da yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


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