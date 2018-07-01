Oculus/Facebook davasından Zenimax'a büyük darbe

Arkane Studios, id Software, Bethesda Softworks gibi stüdyoları bünyesinde bulunduran Zenimax Media, geçtiğimiz senelerde VR teknolojisini çaldığı gerekçesiyle Oculus Rift'e dava açmıştı. 2017 yılının başlarında telif hakkı ihlali ve gizlilik anlaşması davası sonuçlanmış ve Oculus 500 milyon dolar ödemekle cezalandırılmıştı. Oculus VR'ı Facebook satın aldığı için de dava Zenimax ile Facebook davasına dönüştü, çünkü bu para onların cebinden çıkacaktı.

Yani anlayacağınız bu iddialar ve dava süreci uzun süredir devam ediyor ve taraflar birbiri ardına ateşli açıklamalar yapıyordu. Artık bu konu unutulmaya başlanacak diyorduk ki Zenimax'in hiç de hoşlanmayacağı bir haber geldi - bir yargıç Zenimax'e ödenmesine karar verilen tazminatı tam tamına yarı yarıya düşürdü ve Facebook ve Oculus'un Zenimax'e 250 milyon dolar ödemesini kararlaştırdı.

Şubat ayında dava sonuca bağlandığında jüri Zenimax'a 500 milyon dolar ödenmesine karar vermiş ama Oculus'un id Software kurucularından John Carmack'ı işe alarak Zenimax'in iddia ettiği gibi ticari sırları çalmamış olduğunu belirtmişti.

Yargıç Ed Kinkeade ise davanın Oculus kurucuları Palmer Luckey ve Brendan Iribe'in sattıklarını ürünün orijinini açıklamamaları sonucunda Zenimax'e maddi zarar verdiği yönündeki suçlamanın yeterli kanıta sahip olmadığını söyleyerek, buradan doğan 250 milyon dolarlık kısmın ödenmemesini kararlaştırdı.

Zenimax bu kararı temyize götürebilecek ama daha ne kadar adlarının böyle davalarla anılmasını isteyeceklerini biz de bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi Zenimax bünyesindeki Bethesda da mobil Westworld oyunu için Warner Bros ile davalık oldu.

OYUNGEZER