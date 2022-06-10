Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor

Türkiye'nin inanılmaz bir hızla obezleştiği ve Avrupa'nın en şişman ülkesi olduğu açıklandı. Aşırı kilolar sebebiyle ülkemizde 20 milyon yağlı karaciğer hastası olduğu ve bunun 2 milyonunun siroz riski taşığı belirtildi.

EN TEHLİKELİ SİNSİ HASTALIK

Uluslararası Nash günü sebebiyle iltihaplı karaciğer yağlanması oranının ulusal sağlık felaketi ölçülerine geldiği ve vatandaşların bu konuda bilincli olarak acil önlemler alması gerektiği ifade edildi. Ülkemizi bekleyen gizli bir tehlikenin varlığının altını çizen uzmanlar, Nash hastalığının büyük bir hızla yayıldığını ve acil önlemler alınması yolunda artık alarm seviyesinde harekete geçilmesi gerektiğine işaret ettiler.

SEÇKİN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Uluslararası NASH günü sebebiyle İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Marmara Üniversitesi Gastroentereroloji Enstitüsü Müdürü ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Koç Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Murat Akyıldız, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü uzmanlarından Profesör Dr. Gupse Adalı'nın katıldığı toplantıd NASH farkındalığının önemi anlatıldı.

OBEZİTEDE ŞAMPİYONUZ

Uluslararası NASH günü sebebiyle iltihaplı karaciğer yağlanması vakalarındaki anormal artışlara dikkat çekildi. NASH'ın Türkiye'yi bekleyen gizli bir tehlike olduğunu anlatan uzmanlar kilo ve sağlıksız beslenmenin hastalığın en büyük sebebi olduğunu ifade ettiler. Türkiye ise Avrupa'da obezitede en yüksek oranlara sahip ülke konumunda olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Ülkemizde 20 milyon yağlı karaciğer hastası var ve bunların en az 2 milyonu 'siroz' riski taşıyan NASH hastası. Modern çağın en sinsi k hastalığı olduğunu yakın gelecekte insanoğlu'nun en büyük düşmanı olacağını söyledi. Dünya'da yaşanan pandemi ile birlikte obezite oranlarında çok büyük artış yaşanması ve Türkiye'nin Avrupa'da obezite oranında en yüksek seviyelere çıkması Uluslararası NASH gününde uzmanlar tarafından ele alındı. Halk karaciğer yağlanması olarak bilinen ve alkole bağlı olmadan karaciğerde yağ dokusunun artarak organın ir süre sonra sertleşip fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyen hastalık NASH, çocuklar dahil milyonlarca kişinin hayatını tehdit eder duruma geldi Henüz ilaç tedavisi olmayan ve hiçir belirti vermedn ilerleyen sağlıksız beslenme ile ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı kaydedildi.

OBEZİTE VE HAREKETSİZLİK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve obezitenin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, Covid'de evde oturup hiç egzersiz yapmayan ço cuklarda kilo oranlarının kilo oranlarının arttığını görüyoruz. Şimdiden bu riski özellikle belirtmek istiyorum. Belki şu anda çok göze batmıyor olabilir ama 20-30 sene sonra sağlıkla ilgili obezite ve hareketsizliğin sebep olacağı hastalıklarla boğuşur hale geleceğiz"dedi.

KOVİD BU KADAR TEHLİKELİ DEĞİL

Prof. Dr. Memişoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:" NASH, obezitenin yol açtığı dünyanın en yayğın kronik karaciğer hastalığı olarak tanımlanıyor. Kovid salgınında şunu öğrendik ki, toplum olarak hasütalanmadan sağlığımızın ve bedenimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kovid'de kaybettiklerimiz ise genelde bedenlerine iyi bakmayan, kilolu, yandaş hastalığı olan kişilerdi. Her hastalık esasında önlenebilir. Bedeninize iyi bakarsanız, Kovid'den ölen sayısı ile dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybedenleri kıyaslarsanız aradaki uçurumu görmek mümkün.

TOPLUMSAL BİLİNÇ ŞART

Dünyada 17 milyon insan dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor. Bunlardan karciğer yağlanmasına bağlı sirotik hastalıklar da çok daha sinsi ve yaygın. En önemli sebebi ise kilo ve hareketsizlik. Bu hastalıklar insanların bedenine bakmamasıyla oluşan hastalıklar. Toplumsal bilinç oluşturmamız gerekiyor. Kentleşmeyi çok kısa sürede yapan bir toplumuz. Beslenme ve yaşam alışkanlıklarımız kısa sürede köyden kente değişti.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Bir burgeri beş dakikada yiyip işimizin başına dönüyoruz. Bir de ilave katkısı çok olan besinleri tüketiyoruz. Bu toplumun en büyük risklerinden birisi şu an obezite 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması var. Bunların onda biri hastalığa dönüşüyor. Şu anda süregelen en büyük sorunlarımızdan bir tanesi NASH hastalığı. Ama NASH önlenebilir bir hastalık. Farkında olmazsak karaciğerin bitirdiğini topluma öğretmemiz lazım. Biz insanların hastalığını tedavi etmekten çok hastalanmamasından mutlu oluyoruz. Ben işsiz kalmaya razıyım yeter ki insanlar sağlıklı kalsın"