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O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
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Magazin - - Editör: Merve Ece İNAN

O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası

Televizyon kanalları yılbaşı gecesinde en iyi programı yapmak için adeta birbiri ile yarışıyor.

Her yılbaşında olduğu gibi evde oturan vatandaşların eğlence kaynağı televizyonlar olacak. Bunu bilen televizyon kanalları ise yılbaşı gecesi en iyi programı yapabilmek için hummalı bir çalışma içerisinde…

Yılbaşı geceleri yaptığı programlar ile her zaman bir adım önde olan Acun Ilıcalı, bu sene de oldukça iddialı. Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı TV 8 ekranlarında O Ses Türkiye programını yayınlamış ve ünlü isimleri programına konuk ederek şarkı söyletmişti.

Yılbaşı gecesi yaptığı O Ses Türkiye Yılbaşı programı ile her zaman reyting listesinde en üst sıralardaki yerini almıştı. Bu sene de oldukça iddialı bir program yapması beklenen Acun Ilıcalı, beklentileri boşa çıkarmadı. Henüz yılbaşı gecesi TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye programında hangi ünlülerin olduğu açıklanmamasına rağmen, Cem Yılmaz'ın konuk edileceği duyuruldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı programın yılbaşı özel gecesine komedyen Cem Yılmaz konuk olacak.

Tv 8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının reyting listesinde ilk sıralarda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca o gün hangi ünlü isimlerin daha O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacağı ise gizliliğini koruyor.


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