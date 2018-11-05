Nuri Alço, MHP'nin sürpriz adayı mı?

Sinema sanatçısı Nuri Alço MHP Genel Merkezine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. MHP'nin yerel seçimler için sürpriz bir isim olup olmadığı henüz açıklanmayan Alço, basın mensuplarının sorularına sadece bir arkadaş ziyareti cevabını verdi.

MHP SÜRPRİZ İSİMLER PEŞİNDE

2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim konuşuluyor. AKP' ile yola çıktıkları Cumhur ittifakı yerelde yolda kalan MHP'de Mehil Gökçek bombasının ardından yine parti kaynakları tarafından ortaya atılan eski istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ismi kulislede dolaşmıştı.

NURİ ALÇO ADAY ADAYI MI?

Dalan'ın 'aklımı peynir ekmekle yemedim 'çıkışıyla adaylığı yalanlamasının ardından MHP Genel Merkezi sürnpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Canlandırdığı çapkın ve art niyetli adam karakteriyle Türk siremasında önemli biryer edinen sanatçı Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü. Görüşmenin bir nezaket ziyeti olduğunu belirten Nuri Alço özel bir açıklama yapmaktan kaçındı.