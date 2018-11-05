Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Nuri Alço, MHP'nin sürpriz adayı mı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Nuri Alço, MHP'nin sürpriz adayı mı?

Sinema sanatçısı Nuri Alço MHP Genel Merkezine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. MHP'nin yerel seçimler için sürpriz bir isim olup olmadığı henüz açıklanmayan Alço, basın mensuplarının sorularına sadece bir arkadaş ziyareti cevabını verdi.

Sinema sanatçısı Nuri Alço MHP Genel Merkezine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. MHP'nin yerel seçimler için sürpriz bir isim olup olmadığı henüz açıklanmayan Alço, basın mensuplarının sorularına sadece bir arkadaş ziyareti cevabını verdi.

1_8

MHP SÜRPRİZ İSİMLER PEŞİNDE

2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim konuşuluyor. AKP' ile yola çıktıkları Cumhur ittifakı yerelde yolda kalan MHP'de Mehil Gökçek bombasının ardından yine parti kaynakları tarafından ortaya atılan eski istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ismi kulislede dolaşmıştı.

NURİ ALÇO ADAY ADAYI MI?

 Dalan'ın 'aklımı peynir ekmekle yemedim 'çıkışıyla adaylığı yalanlamasının ardından MHP Genel Merkezi sürnpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Canlandırdığı çapkın ve art niyetli adam karakteriyle Türk siremasında önemli biryer edinen sanatçı Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü. Görüşmenin bir nezaket ziyeti olduğunu belirten Nuri Alço özel bir açıklama yapmaktan kaçındı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ünlü Yönetmen Ezel Akay Benlerinden kurtuldu
Nuri Alço, MHP'nin sürpriz adayı mı?
Enflasyon rakamları beklentilerin üstünde çıktı
Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi
Sebze seralarında şimdi'de süs balığı yetişiyor
Mitoloji meraklısı kadın büyükelçi Ankara'ya çağrıldı
Diyanet İşleri 'ateizm ve deizm' yayını yapacak
Türkiye ve Rusya'nın ezeli komşuluğu film olacak
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
MHP'li Enginyurt, AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı
MHP'li Enginyurt, AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Ünlü Yönetmen Ezel Akay Benlerinden kurtuldu
Ünlü Yönetmen Ezel Akay Benlerinden kurtuldu
Nuri Alço, MHP'nin sürpriz adayı mı?
Nuri Alço, MHP'nin sürpriz adayı mı?
Enflasyon rakamları beklentilerin üstünde çıktı
Enflasyon rakamları beklentilerin üstünde çıktı
Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi
Oktay: Rahip Brunson, ABD ile gerginliğin asıl sebebi değildi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi
Sebze seralarında şimdi'de süs balığı yetişiyor
Sebze seralarında şimdi'de süs balığı yetişiyor
Mitoloji meraklısı kadın büyükelçi Ankara'ya çağrıldı
Mitoloji meraklısı kadın büyükelçi Ankara'ya çağrıldı
Diyanet İşleri 'ateizm ve deizm' yayını yapacak
Diyanet İşleri 'ateizm ve deizm' yayını yapacak
Türkiye ve Rusya'nın ezeli komşuluğu film olacak
Türkiye ve Rusya'nın ezeli komşuluğu film olacak
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Fatih Terim: Ne takımımı ne de taraftarı yediririm
Fatih Terim: Ne takımımı ne de taraftarı yediririm
Devlet gibi davranan Fener Patriği, Ukrayna ile resmi anlaşma imzaladı
Devlet gibi davranan Fener Patriği, Ukrayna ile resmi anlaşma imzaladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık