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Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?

Kısmetse Olur programında tanışarak evlenen ve bir çocukları olan Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli çiftinin boşanma kararı aldıkları belirtildi.

Kısmetse Olur programında tanışarak evlenen ve bir çocukları olan Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli çiftinin boşanma kararı aldıkları belirtildi.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programında tanışarak nikah masasına oturan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çiftinden kötü haber geldi. 2016 senesinde evlenen çift, boşanma kararı aldı.

Nur Erkoç, çalışmak istedi ancak Batuhan Cimilli konuya karşı çıktı. Çalışma konusu hakkında sık sık tartışma yaşayan çiftten Erkoç, boşanma kararı aldı. Erkoç ve kızı Kısmetse Olur programının hediye ettiği evde kalmaya devam ederken Cimilli ise ailesinin yanında kalmaya başladı. Çift, 3 ay önce Kısmetse Olur programına katılmış ve Nur Erkoç'un annesi Leyla Hanım'ın evliliklerine karşı çıktıklarını belirterek Cimilli'yi kesinlikle istemediğini söylemişlerdi.


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