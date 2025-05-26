Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze’deki insani krize dikkat çekti.

Yılmaz, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, insani yardım akışının hiçbir engele takılmadan, acilen sağlanmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

“İki devletli çözüm için iş birliği artmalı”

Toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Yılmaz’ın Filistin sorununa kalıcı çözüm için uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkat çektiği bildirildi.

Yılmaz, konuşmasında ayrıca, Orta Doğu’da kalıcı barışın ancak adil ve sürdürülebilir bir iki devletli çözümle mümkün olabileceğini ifade etti.

Türkiye’den Gazze için diplomatik destek

Madrid Grubu’nun genişletilmiş formatta yapılan toplantısına katılan Yılmaz, Türkiye’nin Gazze’de yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için her düzeyde girişimlerini sürdürdüğünü yineledi.

Ankara, bölgede istikrar ve barış için diplomatik adımlarını sürdürürken, Filistin halkının haklı taleplerine destek vermeye devam ediyor.