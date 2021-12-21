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Noel yemeğinden 'Din İstismarı' uyarısı geldi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Noel yemeğinden 'Din İstismarı' uyarısı geldi

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu istanbul tarihinde bir ilk gerçekleştirdi. Türkiye'de yaşaşan Hristiyan toplumunun dini liderlerini Noel Bayramı sebebiyle dostluk sofrasında bir araya getirdi.


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İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurum tarihinde bir ilk olarak, Hristiyan cemaatların temsilci ve liderlerini Halic Kongre Merkezinde buluşturdu.

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DÜNYA BARIŞI TEHLİKEDE

Noel Yemeğinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hemen her toplumda, din ve inançlar üzerinden menfaat elde etmek hevesine kapılanlar olduğunun altını çizdi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında " Din istismarı, dünya barışının toplumsal güvenliğin ve bireylerin iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturmaktadır" ifalerini kullandı.

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KİMSEYİ AZINLIK KABUL ETMİYORUM

Davetlilerin dikkatle konuşmasını dinlediği Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:" Ben, bu şehrin inanlarının eşitliğini, bir arada yaşama kültürünü en üst seviyede taşımasını, vatandaş oldukları için her bireyin kendisini asil ve önemli hissettiğini yaşamak isteyen bir belediye başkanı olduğumu ifade ederim. İstirham ediyorum ki bu şehrin hiçbir vatandaşı, lütfen ama lütfen, kendisini azınlık olarak tanımlamasın. Bu şehrin on altı milyon insanı birdir, eşittir, asıldır ve asildir. Hiçbir insanımız hiçbir vatandaşımız asla ve asla azınlık olarak tarif edilemez, edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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Noel davetine, İstanbul ve Ankara Süryani KAdim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, İStanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi, _Vatikan Temsilcisi Episkopos S.E. Monsenyör Massimilliano Palinuro, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, birer koruşma yaptı.

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SEÇKİN KONUKLAR BİRARADA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da yer aldığı davete katılan diğer isimler; Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Mgr. Ramzi Garmou Vekili Mgr. François Yakan, Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Lideri Pastör Kirkor Ağababoğlu, Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, İstanbul Protestan Kiliteseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal ve Cemaat Vakıfları Temsilcisi S.Can Ustabaşı oldu.

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