Nöbetçi noterlik sistemi 6 Nisan'da başlıyor

6 Nisan'dan itibaren ülkemizde yürürlüğe girecek olan nöbetçi noterlik uygulamasıyla artık nöbetçi noterler hafta sonu da hizmet verecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde "Nöbetçi Noterlik ve Konsolosluklarımızda Yapılan Noterlik İşlemlerinden Ülkemizde Örnek Alınması Tanıtım Toplantısı"nda merakla beklenen konular hakkında konuştu.

Noterlerin görev ve yetki sahalarını önemli ölçüde arttırdığını açıklayan Bakan Gül, vatandaşların hukuk ve adalet hizmetlerine erişimini güçlendirmek için böyle bir adım atıldığını belirtti.

Nöbetçi Noterlerin vatandaşların işini kolaylaştırmak ve mesai saatlerinde sorun yaşamamaları için getirildiği vurgulandı.