No Man’s Sky için multiplayer ve Third-Person güncellemesi gerekiyor

12 Ağustos 2016 tarihinde piyasaya çıkan No Man's Sky büyük umutlarla bekleniyordu. Ne yazık ki oyun çıktığında oyuncular için hayal kırıklığı olmuştu. Steam'deki %38'lik olumsuz eleştirilere rahmen oyunun yapımcıları hayla oyunu geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyor.

'NEXT' ismiyle yayınlanacak olan yeni güncelleme No Man's Sky'ın şu ana kadar ki en büyük güncellemesi olacak. Yeni güncelleme ile oyuna çok oyunculu mod ve oyunun tamamını üçüncü şahıs modunda oynayabilme gibi özellikler gelecek.

'NEXT' güncellemesi genel olarak, görsel revizyon, sınırsız üs kurma ve yük gemileri ile ilgili yeni özellikleri içeriyor. Güncelleme notlarının tamamını PlayStation Blog üzerinden okuyabilirsiniz.

No Man's Sky şu anda PlayStation 4 ve PC üzerinde ulaşılabilir durumda. 24 Temmuz'da Xbox One versiyonu ve oyunun yeni güncellemesi 'NEXT' çıkacak.

Güncellemenin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.