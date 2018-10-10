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Nilgün Bodur sosyal medyada linç edilmesine tepki gösterdi
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Nilgün Bodur sosyal medyada linç edilmesine tepki gösterdi

Sen Gittin ya Ben Güzelleştim isimli kitabında intihal yaptığı tartışmalarıyla gündeme gelen Nilgün Bodur, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Nilgün Bodur, son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isim. "Sen Gittin ya Ben Güzelleştim" isimli kitabında intihal yaptığı iddialarıyla geniş bir kitle tarafından sert şekilde eleştirilen Bodur, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Hakkındaki intihal iddialarına yanıt veren Nilgün Bodur, "Yazar değil yazanım. Edebiyat gibi bir inancım kalmadı." dedi.

FATİH ALTAYLI DA BEĞENMEDİ

Fatih Altaylı, Nilgün Bodur'un 'Edebi eser ortaya çıkarmak için yazmadım' sözlerine, 'Belli çünkü ben de okudum, fenalık geldi' diyerek yanıt verdi. Bodur ise 'Size gelmesi normal' dedi.

'YAZAR DEĞİL, YAZANIM'

Bodur, "Boşanma sonrası sosyal medyada dertleşiyordum. Hayat beni atarlı yaptı. Mizahı seviyorum. Bazen çok mutsuz hissediyorum intikam düşünüyorum bunu yazıyorum. Ben yazanım, yazar olmayı ise çok isterim. Edebi eser ortaya çıkarmak için yazmadım. Umarım bir gün yazarım. Yazar olmayı çok isterim ama şu an yazanım. Edebiyat gibi bir inancım olmadı. Edebiyat yazıyorum diye bir iddiam olmadı. Bu kitap kağıt israfı da dediler." dedi.

İNTİHAL İDDİALARINA YANIT VERDİ

Nilgün Bodur'un “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabında 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank'tan alıntı yaparak kaynak göstermediği iddia edilmişti.

Bodur, "Anonim bir cümlenin intihal olduğunu bilerek yazmadım. İddia edilen cümle Anne Frank'ın kitabında yer almıyor. İnternetten alınan bilgilerle hareket ediyoruz. Beni üzen şey Twitter'da dönen şeyler değil. O haberi yapan bir kişi Anne Frank'ın hatıra kitabında mı demedi. Madem edebiyat yapmıyorum, bu madem bir sosyal medya güncesi o zaman neden bana edebi eser suçlaması geliyor ki?" diye konuştu.

150 BİN KİTAP SATILDI

Nilgün Bodur, "Kâğıt israfı deniyor ya, ben kitap yazdım deyip depolarda duranlardır kağıt israfı. Seninle hayatımız değişti diyen binlerce kişi var. 150 bin kitap satılınca kağıt israfı olmaz ekonomiye katkı olur. Bu kadar önemli sorunlar varken, ayrılan kadın hatta ayrılamayan kadına ses olmaya çalışırken ben nasıl bir kötülük yapmış olabilirim.?" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

"Bu kitap mutluluğu artırıyor" diyen Bodur, "Bu kitabı yazmak bana iyi geldi. Ben duygularımı masumane yazdığıma inanıyorum. Arkadaşlarımdan sessiz kalmalarını rica ettim, yayın evinden de açıklama yapılmasını istemedim. Bu kadar dert varken neden linç... Neden buna bu kadar tepki verildi. Ben cahil değilim, kitabı okuyana da cahil gibi davranıyorlar. Malum şeylerin anlatımı, bunları daha sempatik anlatıyorum. " ifadesini kullandı.

"3 KİTAP ÇIKACAK KADAR DAHA MALZEMEM VAR"

Bodur, "Evde 3 kitap çıkacak kadar daha malzemem var. Yazmaya devam edeceğim. Allah ömür ve para versin gerekirse herkese dağıtırım. Herkes benim sözlerimi paylaşıyor. Bir daha deneme yazmak istemiyorum" dedi.


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