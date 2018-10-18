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Nilgün Bodur Berkay'ın eşini suçladı: Benim başıma gelse sessiz kalırdım
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Nilgün Bodur Berkay'ın eşini suçladı: Benim başıma gelse sessiz kalırdım

Kitaplarında intihal yaptığı ortaya çıkan Nilgün Bodur, Arda Turan ile Berkay Şahin arasında geçen kavgadan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sorumlu tuttu.

Son günlerde intihal tartışmalarıyla sosyal medyanın gündeminde gelen ve adından söz ettirmeyi başaran Nilgün Bodur, bu kez Arda Turan-Berkay Şahin kavgasıyla ilgili yaptığı yorumla gündemde. İkili arasında yaşanan ve mahkemeye intikal eden kavgadan tacize uğrayan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sorumlu tutan Bodur, "Berkay'ın eşinin yerinde olsaydım eşime söylemezdim” dedi.

Kitabında bir sözün Anne Frank'a ait olduğu iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutulan yazar Nilgün Bodur, Best FM'de Adem Metan'ın sunduğu ‘Adem Metan Show'a konuk oldu.

Arda Turan ve Berkay kavgası hakkındada değerlendirmelerde bulunan Bodur, şunları söyledi:

“Basına yansıyan ile yaşananın başka olduğunu düşünüyorum. Sanırım benim başıma gelse eşimi provoke edecek bir şey söylemez, sessiz kalırdım. Bir kadının başka erkeğe karşı eşini doldurması doğru değil.

Olay sonrası başka sakin ortamda gerektiğinde söylerdim. Bu özel bir şeydir. 

Bunu basına yansımasına izin vermezdim. Olayın bu seviyelere gelmemesi gerekirdi. Olay kontrolden çıkmadan düzeltilebilirdi."

Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözle taciz etmiş, şarkıcının da burnunu kırmıştı.


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