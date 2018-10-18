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Nikahtan önce kanser olduğunu öğrendi eşinin desteğiyle savaşı kazandı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Nikahtan önce kanser olduğunu öğrendi eşinin desteğiyle savaşı kazandı

İzmir'de yaşayan 35 yaşındaki Tuğçe Kökçü, nikahtan önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Nikah öncesi kemoterapiye başlayan genç kadının eşinin ve yakınlarının desteği sayesinde savaşı kazanı.

İzmir'de filmlere konu olacak bir aşk hikayesi yaşandı. 35 yaşındaki Tuğçe Kökçü nikahından önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi önerilen genç kadın, düğün için uzattığı saçlarının dökülecek olması nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, nişanlısı Şener Kökçü nikah tarihini öne çekerek eşine jest yaptı. Nikahtan sonra kemoterapi tedavisine başlayan Tuğçe Kökçü'nün saçları döküldü. Eşinin yanında olmak isteyen Şener Kökçü ise saçlarını kazıtarak sevdiğinin kanserler olan mücadelesine destek verdi.

Nikahın ardından zorlu sürece giren genç çift birbirlerine olan sevgisi sayesinde meme kanserine karşı verdikleri mücadeleyi kazandı. Geçirdiği tedavi sürecinde sevdiklerinden ve doktorundan büyük destek gören Tuğçe Kökçü, "Ben mememdeki kitleyi kendi kendimi muayene ile yakaladım. Eğer bunu fark etmeseydim ya da ihmal etseydim belki bugün yaşamayacaktım. Ben kanseri yeneceğime inandım. İnanç zaten tedavinin yüzde 50'si." diye konuştu.

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NİŞANDAN 4 GÜN SONRA KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Tuğçe Kökçü, yaşadığı o süreci ve duygularını şöyle anlattı:

"En yakın arkadaşım nişanımdan bir ay önce meme kanseri tanısı almıştı. O nedenle her gün meme kontrolü yapıyordum. Ancak nişan günü üzücü bir olay yaşadım ve 4 gün muayenemi aksattım. 4 günlük nişanlıyken mememde yumurta büyüklüğünde bir kitle fark ettim. Meğer çok agresif hızlı büyüyen bir tümörmüş. Kanser tanısı alınca ilk aklıma gelen saçlarımın döküleceği oldu. Kanseri zaten grip gibi bir hastalık olarak görüyordum, geçecekti ama saçlarım önemliydi. Nişanlım, 'Niye bekliyoruz ki evlenelim' dedi. 13 Ekim 2017'de düğün yaptık. Ben o uzun saçlarımla gelin oldum."

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EŞİ DE SAÇLARINI KAZITTI

Düğünden 3 gün sonra da kemoterapiye başladığını belirten Tuğçe Kökçü sözlerine şöyle devam etti:

"​16 Ekim'de de kemoterapi başladı. Bu çok zor bir süreçti. Tümör kemoterapiyle önce küçüldü, tekrar büyüdü. Büyüklüğü yüzünden başta ameliyat edilememiştim. Ardından ameliyat kararı alındı. Hiç kolay bir süreç değildi. Kemoterapi başladığında önce saçlarımı kısa kestirdim, ardından kazıttım. Eşim de benimle birlikte saçlarını kazıttı, moral verdi. Bu ay 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı.' Ben mememdeki kitleyi kendi kendimi muayene ile yakaladım. Eğer bunu fark etmeseydim ya da ihmal etseydim belki bugün yaşamayacaktım. Ben kanseri yeneceğime inandım. İnanç zaten tedavinin yüzde 50'si. Diğer yarısı da bilime, doktorlara kalıyor. Ben de o konuda çok şanslıydım. Doktorlarımla bu süreci iyi yönettik. Ameliyat sonrası da kemoterapi aldım. Şimdi tedavim tamamlandı. Kanserle ilgili hiçbir bulgu kalmadı, artık kontrol hastasıyım. Önerim kadınlar korkmadan kendi muayenelerini aksatmadan sürdürsünler."

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KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORK

Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Medikal Onkoloji uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar, Tuğçe Kökçü'nün geçirdiği süreçle ilgili şunları söyledi:

"Tuğçe Hanım ilk kemoterapisini 16 Ekim 2017'de almıştı. Birlikte zor bir yılı atlattık. Bu süreç içerisinde iyimserliğini, daha iyi olacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Ameliyat açısından uygun bulunmamıştı. Kemoterapi, ameliyat tekrar kemoterapi süreci geçirdik. Tedavisi tamamlandı, şimdi takip döneminde. Kendisinin hayata olumlu bakışına her zaman hayranız. Tuğçe Hanım'ın hayatı için önemli kararları aldığı dönemde başladı tedavi. Şimdi her şey yolunda. Kanser tanı ve tedavi süreci bir ekip işi. Önemli olan kanserin erken yakalanması. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork, diyoruz."

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