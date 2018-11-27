Nihat Zeybekçi kimdir aslen nerelidir siyasi kariyeri

Nihat Zeybekçi AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı? AK Parti kulislerinde İzmir için adı en güçlü şekilde anılan isimlerin başında Nihat Zeybekçi geliyor. Yerel yönetimlerde Denizli Belediye Başkanı olarak tecrübe kazanan Nihat Zeybekçi kimdir, aslen nerelidir? Nihat Zeybekçi'nin siyasi kariyeri haberimizde...

NİHAT ZEYBEKÇİ KİMDİR?

1 Ocak 1961'de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğdu. Baba adı Şükrü, anne adı Fatma'dır. Sanayici, İş Adamı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1994'te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayşen Zeybekçi ile evli olan Nihat Zeybekçi'nin 4 çocuğu vardır..

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.

SİYASİ KARİYERİ

Denizli Belediye Başkanlığı

2004 Türkiye yerel seçimlerinde Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık görevini üstlendiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi. 2005–2011 arasında ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009–2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar AK Parti Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. 2011 yılında yapılacak milletvekili seçimlerine katılmak için görevinden istifa etti.

Ekonomi Bakanlığı

2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Denizli milletvekili adayı oldu ve partisinin seçim zaferiyle meclise girdi. AK Parti MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı. Erdoğan'ın 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Ekonomi Bakanı olarak yer aldı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Denizli milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim Hükümeti'nde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş'a devretti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanı olarak görevlendirildi

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Zeybekci, 4 çocuk babasıdır ve Ayşen Zeybekci ile evlidir.

.