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Nihat Zeybekci'den çarpıcı yorumlar
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Nihat Zeybekci'den çarpıcı yorumlar

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kendisini sadece bir kişinin eleştirebileceğini belirtti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kendisini sadece bir kişinin eleştirebileceğini söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, alkole ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında partisinden eleştiri alıp almadığını dile getirdi.

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Nihat Zeybekci, "İzmir siyasi tercihinden dolayı cezalandırılsaydı, kişi başına gönderilen bütçede Türkiye'deki en çok pay alan ikinci şehir asla olmazdı. 4 yıl 15 gün boyunca Ekonomi Bakanlığı koltuğunda oturdum. Aziz Kocaoğlu da her zaman benim dostum olmuştur. Kendisine ağabey diyerek hitap etmekteyim." ifadelerine yer verdi.


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