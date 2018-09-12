Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti

Türkücü ve Survivor yarışmacısı Nihat Doğan hakkında öne sürülen iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddilarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nihat Doğan hakkında şok iddialar öne süren kız kardeşlerin anne ve babası "yanlış anlaşılma var" diyerek şikayetinden vazgeçti.

Kanal D Ana Haber'e önceki gün konu olan olaya göre türkücü Nihat Doğan, yaşları 11 ve 16 olan iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoydu. Olayı öğrenen aile Nihat Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine emniyete çağrılan Doğan, buradaki ifadesinde iddiaları reddetmişti.

Bugün yaşanan son gelişmede ise çocukların anne ve babası savcılığa verdikleri dilekçede "Olay bize yanlış aksettirilmiş. Tamamen yanlış anlaşılma söz konusu… Nihat Doğan'dan şikayetçi değiliz" şeklinde beyanda bulundu.

"OLAY BİZE YANLIŞ AKSETTİRİLMİŞ, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"

Kız çocuklarının babası Musa Zilan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayetten vazgeçme dilekçesinde şu satırlara yer verdi; "7 Eylül 2018 tarihinde çocuklarımın Nihat Doğan isimli şahıs tarafından alıkonulduğuna ilişkin olarak Eyüp Sultan Çocuk Büro Amirliği'nde şikayet oldum. Ancak devam günlerde gerek çocuklarım ile yaptığım birebir görüşmelerde gerekse de olayın bana anlatıldığı şekilde vücut bulmadığından sebeple olayların tamamen bir yanlış anlaşılması üzerine tarafıma nakledildiği, Nihat Doğan isimli şahıs ile şikayete konu olabilecek herhangi bir uyuşmazlığın aramızda olmadığı, tüm yaşanan bu hadiselerin bir yanlış anlaşılmadan sadır olduğunu, bu sebeple Nihat Doğan isimli şahıstan davacı olmadığımı belirtmek isterim. Bu nedenle şikayetimden vazgeçiyorum. Davacı ve şikayetçi değilim."

"ASLA KÖTÜ NİYETLE YAKLAŞMADIM"

Aynı ifadelerin yer aldığı bir dilekçeyi de kız çocuklarının annesi Derya Zilan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Diğer taraftan Nihat Doğan'ın polis zoruyla gözaltına alınmadığı, emniyetin daveti üzerine Eyüp'teki bir karakolda ifade verdiği, ifadesi ardından da serbest bırakıldığı öğrenildi. Doğan'ın ifadesinde, kız çocuklarıyla asla kötü niyetle görüşmediğini, balkonda kendilerini gören bir yakınlarının olayı, aile ve polise yanlış aksettirmesi üzerine bütün olayların bu noktaya geldiğini söylediği öğrenildi.